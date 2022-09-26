我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指跌入熊市 史指今年新低

紐時：載運無證客操作凸顯德桑提斯與艾伯特的瑜亮情節

美元重錘擊垮油金原物料一干行情 金價跌至2020年谷底

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（黑線）和黃金呈反向走法。（取材自彭博）
美元指數（黑線）和黃金呈反向走法。（取材自彭博）

黃金價格周一跌到2020年來谷底，銅、鐵礦砂價格也下跌，美元升值創下20年來新高，更添全球經濟前景的疑慮。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一一度上漲1.2%至114.527，達到2002年9月30日最高水準，英鎊同日重挫跌抵歷史谷底，人民幣則逼近2008年來最低價位。隨全球貨幣政策緊縮平添經濟成長變數，投資人選擇美元、而非黃金避險。

Black Gold Investors 執行長 Gary Ross 在新加坡表示，美元走升壓力對大宗商品有如拆房子的大鐵球，也擊潰減產帶給油價的利多。

Saxo資本市場策略師 Jessica Amir 說：「經濟衰退疑慮糾纏著市場，反映在美元走強之上、而且還可能更強。」

現貨金價周一最多下跌1%至每英兩1,626.93美元，新加坡時間午後報1,638.5美元。倫敦金屬交易所銅價跌1.1%至每噸7,351美元，鋁價和鋅價也下跌。

受美元走升和經濟衰退顧慮的影響，國際油價延續上周頹勢，西德州中級原油（WTI）跌破每桶78美元的關卡。倫敦時間6:43，WTI 11月交割期貨跌0.9%至 78美元。布蘭特原油11月期貨跌1.2%至85.16美元。

新加坡鐵礦砂跌3%至每公噸95美元，交易員在中國連假之前保持謹慎，接著還有下個月中的中共20大全國代表大會。

銅價往往視為全球景氣良窳的指標，如今已跌到7月來谷底。投資人押注美國經濟會大幅走下坡，來自歐洲的需求也會因能源危機而波盪，而人民幣貶值也為中國的需求帶來阻力。鐵礦砂本季已下跌20%，投資人持續對打擊營建業景氣的中國房地產危機而煩惱。

新加坡 投資 油價

上一則

亞洲外匯風險高 日圓和人民幣節節敗退 恐致資本外逃

延伸閱讀

新加坡外長：台海問題是北京紅線中最紅的一條

新加坡外長：台海問題是北京紅線中最紅的一條
港年底前235會展活動 僅星國36% 業界：明年難完全復甦

港年底前235會展活動 僅星國36% 業界：明年難完全復甦
黃金也瀕臨熊市 跌至近兩年低點

黃金也瀕臨熊市 跌至近兩年低點
港防疫嚴 專家：部分外籍金融人才遷往新加坡

港防疫嚴 專家：部分外籍金融人才遷往新加坡

熱門新聞

美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30
新加坡星元已被公認是今年來最具韌性的亞洲貨幣，有分析師預測星元兌美元匯率今年底前將會升值。 路透

亞洲貨幣今年倒成一片 但這個國家撐住了

2022-09-19 12:59

超人氣

更多 >
蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中

習近平失蹤？遭軟禁？印媒：應是返國檢疫隔離中
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄