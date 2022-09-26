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亞洲外匯風險高 日圓和人民幣節節敗退 恐致資本外逃

編譯季晶晶／綜合外電
美元漲勢猛烈，日圓和人民幣節節敗退，其他亞洲貨幣壓力沉重。（路透）
美元漲勢猛烈，日圓和人民幣節節敗退，其他亞洲貨幣壓力沉重。（路透）

美元漲勢勢如破竹，亞洲兩大貨幣一路敗退，亞洲市場可能重現金融危機時期的壓力水準。

日本央行和中國人民銀行的鴿派決策與美國聯準會超鷹派貨幣政策的分歧日益擴大，日圓和人民幣都走跌。美元太強勢，迫使其他國家動用外匯存底打貨幣保衛戰，但日圓和人民幣沒守住陣腳，讓大夥兒一起陷入水深火熱之中，此區過去是風險投資者青睞的目的地，但此一地位已受到威脅。

新加坡的瑞穗銀行經濟和策略主管Vishn u Varathan表示：「人民幣和日圓是主心骨，兩者貶值可能破壞亞洲貿易投資貨幣的穩定性。在某些方面，亞洲市場正邁向全球金融危機時的壓力水準，如果跌幅加深，下一步將是金融危機。」

中日經濟和對外貿易關係在亞洲市場舉足輕重，中國連13年是東南亞地區最大貿易夥伴，而全球第三大經濟體的日本，是資本和和信貸的主要輸出國。

如果亞洲最大兩個經濟體的貨幣暴跌，造成海外資金撤出亞洲市場，導致大規模資本外逃, 有可能爆發全面性的危機。日圓和人民幣下跌，也可能引發亞洲貨幣爭先恐後貶值以及需求和消費者信心下滑的惡性循環。

駐新加坡的星展集團首席經濟學家Taimur Baig說：「亞洲國家的最大威脅是外匯風險而非利率風險。歸根結底，所有亞洲國家都是出口國，我們可能看到1997和1998年時的情景重現，但沒有大規模的連帶損害。」

貨幣 新加坡 投資

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