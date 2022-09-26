超級Fed周 全球市場緊盯

Fed決策官員本周談話行程。(資料來源：彭博資訊)

在美國聯準會（Fed）等央行上周猛烈升息 ，引爆股市賣壓後，全球金融市場本周將迎接「超級Fed周」，共12位決策官員將發表公開談話，主席鮑爾 更將二度發言；本周還有8月通膨數據出爐，投資人將尋找「止痛」訊號，或準備迎接依然混亂的市場情勢。

道瓊工業指數 上周跌4.7%至29,590.4點，距離宣告進入空頭市場的29,439.7點收盤價，只有0.5%，標普500指數則跌4%至3,693.2點，分析師認為，標普500指數在跌破3,800點的支撐後，提高了繼續急跌的機率，接著要到3,636點的6月低點才有支撐。

市場未來幾周將受兩大題材牽動：Fed官員發言透露決策線索及通膨數據。本周共12位Fed理事與聯準銀行總裁都將公開發言，包括鮑爾、副主席布蘭納德、紐約聯準銀行總裁威廉斯、有「鷹王」稱號的聖路易聯準銀行總裁博拉德等，幾乎所有人都將談及經濟展望或貨幣政策。

最受矚目者當屬鮑爾，他將接連參與一場數位貨幣研討會的座談討論，以及在一場社區銀行研討會發表預錄的開幕致詞。

雖然幾乎所有Fed官員都有意繼續升息，但對升息終點仍有歧見，點狀圖顯示Fed官員分為兩大陣營：希望明年升息到4.75%的高峰者、以及認為只會升到4.25%或4.5%者，這個差距看似不大，卻將對市場預期造成重大影響。

若Fed官員傾向放慢升息腳步得更鴿派立場，將帶動股市止跌回升。

Fed決策前景也取決於數據，本周最重要的數據則屬30日公布的8月核心個人消費支出（PCE）平減指數，這也是Fed偏好的通膨指標，預料將年升4.7%，比7月4.6%更上層樓。

此外，30日公布的歐元區9月通膨率預估將再創新高，年升9.7%，逼近二位數，將考驗歐洲央行（ECB）總裁拉加德的立場。

Oanda分析師莫亞認為，長期投資人未來幾周可能不願逢低買進，因所有經濟數據和Fed官員似乎都顯示Fed短期還不會改變激進升息的政策。