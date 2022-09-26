疫後解封 亞太旅遊業復甦落後歐美

日、韓、港、泰等最後幾個堅持管控新冠疫情 的亞洲主要國家，上周相繼宣布解除相關措施，紐約時報指出，這代表亞洲終於也要加入歐美等其他國家行列，學習與新冠病毒共存，好好開始拚經濟。但亞洲觀光 業的復甦腳步恐怕趕不上歐美。

多個亞洲國家23日紛紛宣布取消強制戴口罩或向開放邊境的措施；日本預定10月11日起開放自由行、恢復免簽，盼重振旅遊業。此外，泰國 本月30日將解除全國緊急狀態，旅客10月起入境不再需要出示疫苗接種證明。南韓已取消大部分旅遊限制，26日開始戶外也不再強制戴口罩。

泰國等多數東南亞國家，則早在今年中便幾乎全面放寬旅遊限制。

然而，從紐西蘭到南韓等國家的經驗顯示，亞太地區的旅遊業可能還要數年光景，才能回到疫情前的水準。華爾街日報報導，此區觀光業復甦速度之所以會比歐美慢，主要原因出自中國，因為中國仍未加入開放國門的行列。

歐洲的指標顯示，今年夏季的旅客人數和支出已接近疫情爆發前的高峰。在美國，商務部的數據顯示，7月的國際旅客支出為74億美元，回到2019年7月的65%水準。

泰國2019年有近4000萬名旅客造訪，泰國官員寄望今年旅客人數能超過1000萬人，但據估算到了2024年，泰國的旅客人數只會回到先前高峰的六成。

另外，日本在2019年接待逾3000萬名旅客，南韓則為1750萬人，雙雙創下新高。然而這兩國都非常仰賴中國和香港的觀光客。