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義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

義國政盪 恐拖累歐洲股市

編譯林聰毅／綜合報導
右派聯盟領袖梅洛尼當選總理，未來的經濟走勢受關注。(歐新社)
右派聯盟領袖梅洛尼當選總理，未來的經濟走勢受關注。(歐新社)

義大利25日舉行國會大選，右派聯盟領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）成功成為義國實施共和體制以來的首位女性和極右派總理，顯示極右派政黨將掌權，提高選後的政治風險，從而可能加劇歐元的貶值壓力，並且可能拖累義國及歐洲股市。

在俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格與利率都在上漲之際，這將是義大利過去77年的第70任政府，也顯示歐洲極端主義政黨正利用能源危機的機會得勢。

投資人和外國合作夥伴正在密切關注義國選後的政局發展。據報導，義大利的國債高達2.7兆歐元（約2.62兆億美元），相當於國內生產毛額（GDP）的150%，在歐元區僅次於希臘，但梅洛尼等右派人士普遍反對歐盟為管控成員國而設下的規定，包括年度預算案的舉債額應低於GDP的3%，以及國債則應控制在GDP的60%以內。

此外，將卸任的總理德拉基曾與歐盟達成協議，以改革方案換取歐盟疫後復甦及俄入侵烏克蘭衝擊紓困的2000億歐元資金，但梅洛尼曾表態要與歐盟重談改革方案。

梅洛尼一再試圖平息外界對她的一些疑慮，包括挑戰控制赤字的歐盟規則，或者透過尋求重新談判一些條款而危及歐盟近2000億歐元（1960億美元）的復甦基金。義大利的親歐盟立場若出現任何改變，都可能加劇對該國巨額債務負擔的疑懼。

對內，梅洛尼的執政聯盟既減稅又增加社福等支出的財政藍圖，也令經濟學家質疑，他們推估，如果這項藍圖全部實施，義大利明年起的五年內，平均每年舉債將達到GDP的6%，這是「難以為持續」的數字。

歐盟 義大利 烏克蘭

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