純電動車前景 豐田保守看待

約20年前，豐田汽車 (Toyota Motor)推出普銳斯(Prius)油電混合車，成為美國環保主義者和消費者首選車廠，普銳斯將汽車「電動化」(electrified)，堪稱有史以來最清潔省油的汽車之一。

如今油價高漲、車輛需求增長，其他車廠紛紛推出油電混合車，包括插電式油電混合車在內的普銳斯汽車仍是全美最省油的汽油動力車之一。

諷刺的是，就在整個汽車業邁向電池驅動車未來的過渡期內，這家備受環保人士讚賞的日本車廠因普銳斯，以及豐田對投資電池電動車 猶豫不決，而失去核心支持者的青睞。

全美歷史最悠久的草根環保組織塞拉俱樂部(Sierra Club)全民清潔交通活動(Clean Transportation for All)主任加西亞(Katherine García)最近在部落格文章中提到，油電混合並非綠色技術，普銳斯油電混合車配備排放污染的引擎。

綠色和平組織(Greenpeace)9月針對10家汽車公司減碳努力進行研究，豐田排行敬陪末座；該研究稱，豐田供應鏈改善進度緩慢、電動車等零污染排放汽車的銷量占總量不到1%。

就在通用(GM)、大眾(Volkswagen)和其他車廠誓言幾年內投資數十億美元開發全電動汽車、不再需要普銳斯這類油電混合車的燃油引擎之際，豐田顯然落後。豐田的全電動車產銷動作緩慢，還繼續投資一系列「電動化」汽車，從普銳斯等傳統油電混合車到最近推出的bZ4X電動跨界休旅車。

豐田產品策略與若干競爭對手迴異，各方對該公司承諾2050年達到「碳中和」(carbon neutral)的減碳目標不免質疑。

斯泰蘭蒂斯(Stellantis)、福特(Ford)和其他日本車廠也同樣投資製造油電混合車；主流油電混合車元老對電動車(EV)的保守態度值得注意。

豐田高管加碼投資電池驅動車之際認為保守策略有其道理，在車輛成本高、缺乏基礎設施下，並非全球都熱衷採用全電力電動車。

豐田北美銷售執行副總裁霍利斯(Jack Hollis)說，儘管人人大談電動車，但市場還不到該公司必須大規模採取行動的程度。

豐田去年12月宣布2030年前投資4兆日元(約280億美元)生產30款電池驅動的電動車，並將繼續投資普銳斯等油電混合車和其他電動車替代品；豐田科學長兼豐田研究所(Toyota Research Institute)執行長普拉特(Gill Pratt)說，希望為每個人提供力行環保的一種方式，人人選擇不會完全一樣。

豐田今年8、9月間宣布將投入56億美元在日、美生產油電混合車和全電池驅動車，金額看似龐大，比起通用和大眾卻相形見絀；通用訂下2035年前零污染排放的獨家目標，其中包括旗下凱迪拉克(Cadillac)、別克(BUICK)2030年前零排放目標，若干其他車廠也致力在北美出售過半的全電池電動車。

豐田目標是2030年前每年銷售350萬輛電動車，約是目前總銷量三分之一以上，包括豪華品牌Luxus約100萬輛，將在歐洲、北美和中國獨家銷售。

AutoPacific行業分析經理瓦蒂(Paul Waatti)認為，豐田的電動車產銷策略絕對是保守的，全球各地市場情況不一，對豐田這樣的跨國企業而言，多元化布局合情合理。

豐田穩居全球汽車業龍頭寶座，2021年在全球約200國售出1050萬輛汽車，第二大車廠大眾在153國銷售890萬輛、通用與合資企業銷售630萬輛。

豐田認為，全電池電動車只是實現碳中和目標的解決方案之一，而非唯一方案，預計全球各地將以不同速度採用電動車，取決於電池供電所需的可用能源、基礎設施和原材料。豐田多元化布局，除了油電混合車和插電式電動車，還針對氫燃料電池電動車(hydrogen fuel cell electric vehicles)投入巨資。

2022年豐田普銳斯油電車EPA能源效率達56mpg的車款起價約2萬5000美元，比該公司電動車bZ4X約便宜1萬7000美元。

電動車的電池昂貴，通貨膨漲及電池產製所需的鋰、鈷和鎳等材料需求高，導致價格續漲；諮詢業者AlixPartners稱，疫情期間，電動車原材料成本增加一倍以上，豐田油電混合車相對經濟實惠。

普拉特說，未來10年，全球鋰、鎳供應將遇到瓶頸，加拿大初創礦業公司The Metals Co.也預估，2030年前，電池級硫酸鎳、硫酸鈷和硫酸錳產量將明顯不足，無法滿足美國電動車需求。