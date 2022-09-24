48.2 歐元區PMI探20個月低點

最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區9月景氣加速沉淪，顯示經濟可能正步入衰退。（路透）

最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區9月景氣加速沉淪，顯示經濟可能正步入衰退，主因是生活費飆升迫使消費者縮減支出，凸顯通膨猛竄和俄烏戰爭引爆能源危機的衝擊。

標普全球公司（S&P Global）23日公布，歐元區9月服務業與製造業綜合PMI初估值為48.2，不僅低於8月的48.9，還降到20個月來最低，進一步偏離象徵景氣榮枯分界線的50，顯示景氣萎縮幅度加深。此結果與路透訪調經濟學家的預測相符。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲天然氣價格狂飆，歐元區製造業者首當其衝，而區內服務業景氣似乎也陷休眠，因為消費者為省錢待在家。ING經濟學家柯林說：「歐元區PMI一連三個月下滑，顯示商業景氣從季初到季末一路萎縮。這證實我們的看法：衰退可能已經開始了。」

本月初路透訪調顯示，經濟學家認為歐元區一年內陷入衰退的機率達60%。標普全球市場情報首席經濟學家威廉 森說：「歐元區衰退已攤在牌面上，企業傳出生意情況惡化，能源成本飆升也加劇價格壓力。」

能源成本大增重創歐元區最大經濟體。威廉森說，德國 經濟惡化速度之快，是2008年全球金融海嘯以來僅見。法國9月PMI顯示，這個歐元區第二大經濟體仍步履蹣跚，但服務業景氣溫和彈升抵銷製造業景氣陡降，使整體情況優於預期。

凱投宏觀經濟學家艾倫雷諾茲推測，德國第3季國內生產毛額（GDP）可能下滑，而法國經濟可能小幅擴張。他說：「我們認為，未來數季，德國承受的衝擊會最大，因為能源成本飆高，勢必打擊家庭預算 和能源密集產業。」牛津經濟研究院預測，歐元區今年冬天就會陷入衰退，德國的狀況可能最糟。歐元區9月服務業PMI從前月的49.8降到48.9，是2021年2月來最低，連續第二個月跌落50。