英國大減稅 50年來最猛

英國政府宣布1972年以來最大規模的減稅法案，盼藉由這項大膽的行動讓國內經濟擺脫通膨泥沼，並刺激經濟加速成長。（歐新社）

英國 政府23日宣布1972年以來最大規模的減稅法案，盼藉由這項大膽的行動讓國內經濟擺脫通膨泥沼，並刺激經濟加速成長。然而經濟學家擔憂，這可能衝擊英國財政的穩定性。英鎊應聲跌至37年谷底，英國公債價格下跌，殖利率 上揚。

賣壓蔓延至其他風險資產，拖累美股早盤開低走低，道瓊指數跌約300點。

英國財政大臣夸騰說，將調降薪酬稅、凍漲企業稅，總規模450億英鎊（493億美元），並廢除銀行家的獎金上限，且在未來兩年內撥款數百億英鎊，補貼民眾的能源支出。他說，英國已陷入惡性循環，那就是低成長導致國家收入偏低，必須課徵更重的稅來支應公共服務，從而進一步損害成長。

英鎊兌美元匯價23日盤中一度重貶2.1%到1.1021美元，是1985年來最低；英國2年期公債觸及2007年10月來最高。

夸騰表示，經濟成長停滯的情況，使得稅務負擔的預期已升高至1940年代末期以來的最高水準，「我們力圖打破這種循環，我們需要新的方針來因應聚焦於成長的新時代」。

這也意味著向來嚴守財政紀律的保守黨政府，在施政方針上做出重大轉折。華爾街 日報報導，分析師估計，這些結合補貼和減稅的舉措，成本上看逾1,500億英鎊（1,690億美元）；英國政府說，將額外舉債724億英鎊以支應相關支出。

經濟學家說，英國政府的減稅計畫，令人想起1980年代的雷根經濟學，時任美國總統的雷根推動一系列的減稅、擴大支出和鬆綁法規等措施，雖然債務激增，但也帶動經濟加速成長。

夸騰也宣布，適用最高所得稅級距，也就是年收入超過15萬英鎊（約台幣530萬元）者，所得稅率將從現行的45%降至40%，自2023年起，基本所得稅率也將調降1%至19%，比原定提早一年實施。夸騰說，英國將負起財政健全的責任，且英國的債務占國內生產毛額（GDP）的比率，為七國集團（G7）第二低。

然而這項新措施已引發投資人擔憂英國財政的穩健程度。智庫英國財政研究所（IFS）主任強生說，這是1972年來最大規模的減稅。IFS並表示，雖然能源補貼兩年後將大致告終，但減稅將永久影響政府收入，可能使英國債務走向難以為繼的道路。