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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

各國阻貶貨幣...各自為政

編譯簡國帆／綜合報導

美元升勢凌厲，帶給各國貨幣沉重賣壓，各國為抑制本幣下跌壓力、避免通膨進一步上揚，紛紛以各種手段阻貶本國貨幣，包括升息、干預匯市及其他替代措施。彭博報導另指出，目前看來各國各自為政，看不出任何聯手行動跡象。

多國都已運用外匯存底，進場拋匯阻貶本國貨幣匯率，阻貶行動中最引人注目的=, 當屬日本銀行（央行）22日直接進場阻貶日圓，為1998年來首度干預。日本財相鈴木俊一表示，日本與美國保持良好溝通，但拒絕透露華府是否支持東京的干預匯市行動。

美元今年來攀升幅度和速度令人瞠目結舌，美元指數強升逾16%，對日圓上漲23%，對英鎊升值17%，對歐元漲14%，但貨幣貶值會加劇輸入性通膨，對試圖抑制物價壓力的決策當局來說，是個壞消息。

歐洲央行（ECB）等央行正在以更激進升息步伐迎頭趕上，在22日的「超級星期四」至少有八家央行升息，包括越南升4碼，瑞士和南非升3碼，英國、挪威、印尼及菲律賓升2碼。基金管理公司Neuberger Berman全球匯率主管蘭契尼說，各國央行都意識到，最好儘快展開升息，避免貨幣進一步貶值。目前少有人認為七大工業國集團（G7）的央行，會跟日銀一般大膽直接干預，市場最好準備迎接更多口頭干預和更激進升息行動。

各國支撐本幣的行政措施與安排也將更多。路透報導，南韓當局正在研究轉移部分國內基金外匯需求方式，包括允許第三大退休金基金國民年金公團（NPS）能直接向南韓央行取得美元，不需在市場賣出韓元、買進美元，以避免韓元進一步走貶。

彭博資訊報導，雖然目前外匯市場問題在許多方面與1980年代有相似之處，但解決方案可能不會像當年一樣。當時世界經濟大國同意聯手解決美元持續走強問題，因而催生出1985年的「廣場協議」。現在，由於各國利益分化，加上全球化數十年來向「分散化」發展，再達成一個「廣場協議2.0」的機會十分渺茫。Vanda研究公司策略師帕特爾表示，「如果有新的廣場協議，那協調時必不可少了美國政府參與，而美國財政部是不可能出手干預、弱化美元的。歷史經驗表明，當貨幣政策不配合時，引導外匯市場『逆風而行』就是白費力氣。」

央行 貨幣 升息

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