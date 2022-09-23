日出手干預並未改變日圓走貶主因 但子彈充足應可維穩

日出手干預匯市沒能改變日圓走貶主因，市場預料兌美元匯價可能處於140-145的區間。（路透）

日本 政府周四進行24年來首度外匯干預，阻止日圓緩步下跌，但它沒能改變導致日圓貶值的主因——全球貨幣政策的鴻溝不斷擴大。這意味日要日本央行 持續保持鴿派立場，干預的影響可能相對短暫，儘管日本持有高額外匯存底。

在瑞士央行周四跟進美國聯準會升息3碼之後，日本現在成為全球唯一維持負利率政策的國家。日本央行總裁黑田東彥還重申日銀前瞻指引，暗示未來兩三年將維持寬鬆政策。

日本央行堅持與全球緊縮貨幣潮背道而馳，使得投資 人轉移現金，到其他地方賺取較高的利率，分析師指出，除非這種情況改變了，否則日圓兌美元匯價反彈的可能性很小。

日本政府介入後，日圓匯價一度回升到142.32， 先前最低貶至145.90。儘管日圓交易可能保持在一個區間，但如果美國聯準會為了抗通膨而採取更激進策略，日圓貶值的壓力可能加大。

日本購入日圓金額最高的一次是在1998年4月買進2.8兆日圓（約200億美元），但那次沒能立即扼制日圓貶勢。日圓8月才觸底。到俄羅斯債務違約和長期資本管理公司避險基金倒閉引發金融市場混亂，迫使投資人將借入日圓投資他處的交易平倉之後，日圓才開始迅速升值。12月，日圓兌美元匯價從低點上漲30%。

相較於1998年日圓疲軟是因為套利交易投資人推動，這次的罪魁禍首是美日貨幣政策分歧和日本貿易狀況快速惡化。事實上，根據商品期貨交易委員會彙編數據，槓桿操作的基金看空日圓的押注比起4月中旬、日圓兌美元在125左右時的水準低了35%。

當然，日本擁有龐大的外匯存底，能反覆進場干預，可能嚇倒試圖押空日圓的交易者。截至8月底，日本外匯存底有1.17兆美元，而東京日均日圓交易量大概是4,790億美元。

另外，美國聯準會創建了可供外國央行使用的附買回協議工具，後者可將大部分現在留在此一資金池，需要動用時直接提取，不必拋售美國公債籌集現金，不會引起市場動盪。華爾街策略師估計，日本央行在該資金池存有逾1,100億美元的資金。而如果干預措施超過了存放在美國央行的資金，決策者還可以出售美國公債。

紐約研究公司Exante Data創辦人Jens Nordvig說：「我們認為財務省／日本央行正努力阻貶日圓在一段時間內不要摜破145，但干預可能不會導致美元兌日圓大幅走低。可能處於 140-145的區間內。但強硬的美國聯準會和疲軟的全球經濟成長是持續支撐美元的有力組合。」