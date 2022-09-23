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南韓深化與美同盟 加強爭取晶片與電池資源

編譯簡國帆／綜合外電
南韓正透過多種場合與機會，深化與美國之間的經濟同盟。（路透）
南韓正透過多種場合與機會，深化與美國之間的經濟同盟。（路透）

在美國總統拜登5月訪問南韓後，南韓正透過多種場合與機會，深化與美國之間的經濟同盟，爭取加強稀土、鎳及鈷等未來科技的關鍵原料供應。

在南韓總統尹錫悅於紐約出席聯合國大會期間，南韓產業通商資源部22日在紐約舉行「北美投資報告典禮與投資人圓桌論壇」，23日宣布共七家美國企業承諾共在南韓投資11.5億美元，打造工廠、研發中心及其他設施。

這七家公司包括半導體產業的應用材料（Applied Materials）、杜邦（DuPont）以及英特格（Entegris），還有電動車與電池領域的Solid能源系統公司（SES）和BorgWarner、陸上風電場領域的Northland Power，以及物流領域的EMP Belstar公司。

這些北美企業的投資承諾多為研發中心和其他品質設施。產業通商資源部說，應材、BorgWarner及Northland Power等企業都正積極擴大對韓投資，將有利強化南韓的晶片生態系與供應鏈

此外，美國引領的「礦業安全伙伴」聯盟（MSP）12個成員國22日也在紐約召開部長級會議，包括美國國務卿部林肯，南韓也和八個盛產礦物的國家，討論關鍵礦物與原物料的供應鏈。MSP在6月推出，目標為強化幫助乾淨能源轉型的關鍵原料供應鏈，也被認為是要降低對中國大陸的依賴。

SK集團會長崔泰源上周五也和尚比亞總統Hakainde Hichilema在紐約會面，討論針對銅箔的產官合作計畫；銅箔是電動車鋰電池的關鍵原料之一。

南韓 投資 供應鏈

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