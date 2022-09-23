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利率升+匯市亂 道指跌破3萬點

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面對美元強升 各國「阻貶本幣」大賽開打

編譯簡國帆／綜合外電
美元今年來攀升的幅度和速度令人瞠目結舌。（路透）
美元今年來攀升的幅度和速度令人瞠目結舌。（路透）

美元升勢凌厲，帶給各國貨幣沉重賣壓，各國為了抑制本幣的下跌壓力、避免通膨進一步上揚，紛紛以各種手段阻貶本國貨幣，包括升息、干預匯市，以及其他替代措施。

多國都已運用外匯存底，進場拋匯以阻貶本國貨幣匯率，而各國的阻貶行動中，最引人注目的當屬日本銀行（央行）22日直接進場阻貶日圓，為1998年來首度干預。日本財相鈴木俊一表示，日本與美國保持良好溝通，但拒絕透露華府是否支持東京的干預匯市行動。

美元今年來攀升的幅度和速度令人瞠目結舌，美元指數強升16%，對日圓上漲23%，對英鎊升值17%，對歐元漲14%，但貨幣貶值會加劇輸入性通膨，對試圖抑制物價壓力的決策當局來說，是個壞消息。

歐洲央行（ECB）等央行正在以更激進的升息步伐迎頭趕上，在22日的「超級星期四」至少有八家央行升息，包括越南升4碼，瑞士和南非升3碼，英國、挪威、印尼及菲律賓升2碼。基金管理公司Neuberger Berman全球匯率主管蘭契尼說，各國央行都意識到，最好儘快展開升息，避免貨幣進一步貶值

目前少有人認為七大工業國集團（G7）的央行，會日銀一般大膽地直接干預，市場最好準備迎接更多口頭干預和更激進的升息行動。

各國支撐本幣的行政措施與安排也將更多。路透報導，南韓當局正在研究轉移部份國內基金外匯需求的方式，包括允許第三大退休金基金國民年金公團（NPS）能直接向南韓央行取得美元，不須在市場上賣出韓元、買進美元，以避免韓元進一步走貶。

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