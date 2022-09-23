從高盛到美銀 全球分析師紛紛看衰這地區股市

策略師們正放棄對歐股年底出現漲勢抱持希望，平均預期歐股大盤Stoxx 600指數今年跌13%。 （路透）

從高盛 集團到美國銀行（BofA），全球策略師正紛紛放棄對歐洲股市年底前反彈的指望。

據彭博資訊訪調16家公司的策略師，他們對歐股 大盤Stoxx 600指數 的預測在過去一個月內平均下滑了約5%，目前平均預測該指數年底將收在427點，和21日收盤價相比漲幅不到5%。若和中位數的418點相比，預期漲幅又將更小。

策略師的看衰適逢歐洲正苦於高通膨、鷹派央行、能源危機和經濟衰退疑慮。與8月調查相比，有九家公司調降了對Stoxx 600指數的預測；若以目前的平均預期來計算，該指數今年的預期跌幅為13%，將追平2018年的紀錄，創下逾20年來最大跌幅。

巴克萊銀行策略師表示：「在目前環境下，任何漲勢的持續性都面臨挑戰，因為無論政策面或基本面都預料不會太快改善。」他們本月將對Stoxx 600的預期從465點調降為390點，美國銀行和高盛集團等同業也不看好歐股前景。

但也並非所有人都抱持一樣悲觀看法，摩根大通策略師對歐股較為樂觀，該銀行策略師Mislav Matejka表示：「企業的獲利表現可能比平常要好，經濟即使衰退，或許也不會太過嚴重。」他指出，財政刺激措施、天然氣價格可能下跌，和相對美股大幅低估的估值，都是歐股的利多。