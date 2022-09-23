Fed打通膨與普亭打仗有何差別？克魯曼：公信力問題

紐約時報專欄作家克魯曼。 （路透）

此刻全球正上演兩場戰爭，一場是發生在烏克蘭的實體戰爭，一場是美國聯準會（Fed）等央行升息抗通膨的抽象戰爭。拿這兩者相提並論似乎有點不倫不類，但認真比較箇中差異，卻引人深思。

2008年諾貝爾經濟學獎克魯曼 在紐約時報專欄撰文指出，Fed和普亭 政權的一個共同點是，本周都採取政策行動：Fed提高利率3碼（0.75個百分點），設法抑制通膨；俄羅斯 總統普亭則頒布局部動員令，力挽侵烏戰爭敗退的狂瀾。當然，這兩項行動都會招致痛苦。

一項重大差別是，Fed使勁打通膨是為了維護公信力，而普亭似乎決定浪擲他殘餘的公信力。

先談Fed。克魯曼擔心，Fed一連串猛烈的升息行動，將會把美國和全世界推落「嚴重衰退」，尤其因為世界各國央行幾乎同步提高利率，「這波世界性的貨幣緊縮可能輕易產生某種破壞性的綜效」。

克魯曼表示，易地而處，假如現在坐在Fed主席鮑爾位子上的是他自己，也會急著要維護抗通膨公信力，畢竟克魯曼本人和Fed去年都未能預見2021-2022這波通膨竄升。問題是，金融市場和美國民眾對中期通膨的預期仍受抑制，顯示並未失去對Fed抗通膨的信心，仍相信Fed能夠促成相對平穩的「軟著陸」——經濟勢必減緩，也許會陷入衰退，但不至於像1970年代那般為了馴伏通膨，而付出失業率長期盤旋在極高水準的代價。

克魯曼肯定，Fed相信維護公信力很重要，是正確觀念。但為維護這項資產，Fed卯起勁來升息，盼能迅速把通膨壓下來，好保有民眾對未來「低通膨」的信心，克魯曼對此就不以為然。他表示，若換做是他，「一見到通膨降下來的明確證據，貨幣政策就會轉鴿」。

另一方面，普亭顯然沒有類似顧慮。他周三的演說把俄羅斯描繪成「遭整個西方攻擊的國家」，卻未宣布全國總動員，只宣布一系列「局部動員」，軍事專家認為這無助扭轉俄軍頹勢，但這些新政策卻違背俄國人民對普亭守諾的信任，尤其是自顧服役一段時間的「志願軍」突然發現脫不了身。以後誰還會笨到自願投效普亭的軍隊？

普亭拙劣的經濟戰一樣有誠信問題。俄羅斯大致切斷對歐洲的天然氣供應，用意是逼西方民主國家停止在軍備和經濟上援助烏克蘭。他成功地製造重大經濟痛苦：能源價格飆升，歐洲經濟衰退在劫難逃。但西方不會遺棄烏克蘭，普亭的經濟霸凌企圖和局部動員令一樣，不至於改變戰爭路徑，徒然顯示與專制政權做生意的危險。

這意味即使俄烏戰爭結束，俄羅斯對外貿易關係也無法恢復正常：只要普亭或像他這樣的獨裁者仍掌權，歐洲就永遠不會容許自己再倚賴俄國能源。

簡言之，普亭毀了自己的公信力，亟欲挽救侵烏戰爭的短線做法證明他不值得信賴，未來俄國人恐怕不會想自願從軍，以免身陷殺戮戰場無法脫身。歐洲企業未來也不會想跟俄國供應商簽約，以免自己的公司落入「經濟勒索」陷阱無法自拔。

結論是，「公信力」並非可明確界定的東西，可能被濫用來作為爛政策的藉口。若是太執著於墨守成規而不知變通，老規則可能因事過境遷而不再適用，卻已造成許多傷害（暗示Fed應引以為戒）。但維持公信力，證明自己在合理範圍內會信守諾言，仍很重要，普亭顯然不甩這點，可能埋下普亭政權垮台的種子。