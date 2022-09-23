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高通稱車用晶片商機達300億美元 本年度創營收13億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）在今年的CES記者會上解說驍龍數位底盤。（路透）
高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）在今年的CES記者會上解說驍龍數位底盤。（路透）

美國晶片設計公司高通（Qualcomm）周四表示，汽車業務相關潛在商機已增加到300億美元，自7月底公布上季業績以來增加100多億美元。

高通在該公司的汽車投資者日活動上表示，新開發業務躍升，受益於汽車製造商及汽車零組件供應商使用的驍龍（Snapdragon）「數位底盤」產品。驍龍數位底盤可以提供輔助和自動駕駛技術，以及車載信息娛樂和雲端連線。

隨著電動汽車和汽車自動駕駛功能增加，汽車製造商使用的晶片數量激增，汽車市場已成為晶片製造商的關鍵成長領域。

高通財務長 Akash Palkhiwala說：「若每輛車為單位來看，在一輛低階的汽車中，我們有大約200美元的機會，然後一路上升至高階車的3,000美元。」「未來產品組合將繼續向高端移動，因此機會將不斷擴大。」

高通表示，他們所瞄準的車用晶片市場規模到2030年，可能增長到1,000億美元。

高通估計，在9月止的2022會計年度汽車事業營收將從上一年的9.75億美元增至約13億美元；到2026年度估計將超過40億美元，2031年度超過90億美元。

高通還宣布擴大與賓士（Mercedes Benz）合作，賓士將從2023年起在車載娛樂資訊系統中選用驍龍數位駕駛艙。

高通在中國也有很多汽車客戶。被問及美國出口法規的影響時，高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）說：「美國企業和中國企業之間強有力的雙贏夥伴關係，將永遠是一種穩定的力量。但我們將看看未來會是什麼狀況。」

汽車 高通 晶片

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