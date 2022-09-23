航空票價 未來可能只會越來越貴

國際航空運輸協會(IATA)總幹事沃爾許(William Walsh)表示，由於煉油能力不足和航空公司財務問題，未來機票可能會變得更加昂貴。

沃爾許表示，疫情 期間煉油能力的下降以及燃料需求增加導致的航空燃料價格上漲，是航空業的「遠憂」。

自2019年達到峰值之後，美國煉油產能在2022年下降了5.4%，為8年來最低水平；因不少煉油廠關閉或轉為生產更多再生燃料。

沃爾許補充，即使消費者支付更高的機票價格，航空公司未必因此獲利，「考量到許多航空公司財務狀況，它們並不是在賺錢，只是在轉嫁本身無法承受和避免的成本。」

過去一年，機票價格飆升了25%，為1989年以來的最大年度漲幅。根據勞工統計局的數據，光是4月，機票價格就飆升了18.6%。

但卡達航空CEO阿爾貝克(Akbar Al Baker)表示，另一個因素可能導致票價更高：俄羅斯 總統普丁21日宣布在俄羅斯進行部分軍事動員。阿爾貝克指出，航空公司最擔心的是俄烏戰爭升級，「對我來說，最大的擔憂是衝突蔓延，這將助長通貨膨脹，給供應鏈帶來更大壓力。」「最終結果將是飛機上的乘客越來越少。」他說，「油價 不穩定也讓我擔心，我不想把它轉嫁給乘客，這會讓他們不敢出遊。」