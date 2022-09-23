航空票價 未來可能只會越來越貴
國際航空運輸協會(IATA)總幹事沃爾許(William Walsh)表示，由於煉油能力不足和航空公司財務問題，未來機票可能會變得更加昂貴。
沃爾許表示，疫情期間煉油能力的下降以及燃料需求增加導致的航空燃料價格上漲，是航空業的「遠憂」。
自2019年達到峰值之後，美國煉油產能在2022年下降了5.4%，為8年來最低水平；因不少煉油廠關閉或轉為生產更多再生燃料。
沃爾許補充，即使消費者支付更高的機票價格，航空公司未必因此獲利，「考量到許多航空公司財務狀況，它們並不是在賺錢，只是在轉嫁本身無法承受和避免的成本。」
過去一年，機票價格飆升了25%，為1989年以來的最大年度漲幅。根據勞工統計局的數據，光是4月，機票價格就飆升了18.6%。
但卡達航空CEO阿爾貝克(Akbar Al Baker)表示，另一個因素可能導致票價更高：俄羅斯總統普丁21日宣布在俄羅斯進行部分軍事動員。阿爾貝克指出，航空公司最擔心的是俄烏戰爭升級，「對我來說，最大的擔憂是衝突蔓延，這將助長通貨膨脹，給供應鏈帶來更大壓力。」「最終結果將是飛機上的乘客越來越少。」他說，「油價不穩定也讓我擔心，我不想把它轉嫁給乘客，這會讓他們不敢出遊。」
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