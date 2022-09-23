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超級央行日 9國緊縮貨幣政策

財經新聞組／綜合報導

繼美國聯準會（Fed）宣布升息3碼後，世界各國央行不得不加足馬力緊縮貨幣政策，瑞士央行22日也跟進調升3碼，越南央行甚至意外升息4碼，除抑制通膨外，有些國家也為了捍衛本國貨幣。但在這個超級央行日過後，各國預料仍會繼續積極升息。昨日九國央行加入升息行列，包括美國、瑞士、菲律賓、印尼、挪威、英國、南非、越南及台灣。

瑞士央行22日宣布調升基準利率3碼（75個基點）至0.5%，讓瑞士一舉脫離「負利率」俱樂部，歐洲的負利率時代也因此一併畫下句點。日本銀行（央行）22日決定維持基準利率在負0.1%，因而成為唯一一個仍採負利率的主要經濟體。

英國央行（BoE）則決議提高基準利率2碼（50個基點），從1.75%提高到2.25%，並表示必要時會持續以「強有力的反應」抑制通膨，就算造成經濟衰退也要升息。英國央行估計，英國經濟本季可能萎縮0.1%，加上第2季經濟產值已下滑，連兩季萎縮符合技術性衰退的定義。

挪威央行同日也升息2碼，基準利率達到2.25%，是2011年來最高水準。央行預告11月可能繼續升息，但也暗示緊縮可能接近尾聲，因已見到對抗通膨行動奏效的跡象。

新興市場國家方面，南非和越南央行跟進聯準會的腳步，同樣一舉升息3碼，凸顯新興市場國家的央行面臨追趕美國聯準會（Fed）緊縮腳步的壓力，南非基準利率升至6.25%，蘭德一度應聲大漲1.7%，報17.4454蘭德兌1美元。南非央行在22日的升息行動後，今年來已升息11碼，以穩定南非蘭德的匯價。

越南央行則將基準的再融資利率從4%調升至5%，調幅多達100個基點，貼現率也將調升4碼至3.5%，23日生效，設法在越南盾重摔至歷史低點之際採取因應措施，力抗強勢美元。存款利率上限也從4%調高至5%。

印尼央行出乎預料升息2碼，7天期附買回利率調升2碼至4.25%，為連續第二個月升息，且升幅大於市場預期。菲律賓央行則如市場預期升息2碼。

央行 升息 利率

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