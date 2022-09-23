日拋匯阻貶日圓 24年首見

日本政府24年來首次干預匯市。(路透資料照片)

日本 銀行（央行）22日維持超寬鬆貨幣 政策不變，觸動日圓急遽貶破145兌1美元大關，日本政府隨即進場大買日圓，是24年來首次干預匯市，匯率一度應聲升破141，大漲2.57%。分析師認為，除非日銀政策有所轉變，否則日圓止貶回升只是曇花一現。

主導日本外匯政策的財務省罕見出手干預，凸顯出強勢美元已引發全球顧慮。美國聯準會（Fed）今年來快馬加鞭提高利率抗通膨，包括21日三度升息3碼（0.75個百分點），已為美元升值走勢推波助瀾。世界第三大經濟體日本首當其衝，因為日圓急貶使石油、天然氣和食物等美元計價進口貨的成本大增。

日銀22日宣布，維持殖利率 曲線控制計畫和資產購買措施不變。日銀總裁黑田東彥表示，不打算提高利率，並重申日銀前瞻指引，暗示未來兩、三年將維持寬鬆貨幣政策不變，理由是他不認為日本通膨（8月升抵3%）會持久，「幾乎確定」下年度會降到2%以下。

此話剛脫口而出，日圓立刻貶到145.89日圓兌1美元，重要心理關卡145失守。今年來，日圓對美元大約已貶值20%。

緊接著，日本政府介入。日本財務省財務官神田真人宣布，政府已採取「果決行動」， 矯正匯市「急遽一面倒」走勢。這是日本自1998年以來首次拋售美元干預匯市。財務省對這次干預的規模不予置評。交易員說，干預行動在短短幾分鐘內，就把日圓拉升到142.39兌1美元。紐約匯市早盤，日圓更一度躍上140.36兌1美元，強升2.57%。