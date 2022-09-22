美元指數強升 創20年高點

美元指數再創20年高點。(路透資料照片)

美國聯準會（Fed）公布貨幣 決策前夕，俄羅斯與烏克蘭緊張情勢又升溫，美元20日盤中全面走強，美元指數 再創20年高點，英鎊則再探37年低點，菲律賓披索創新低，新台幣跌到三年多最低，人民幣貶到兩年多低點，歐元與新興市場貨幣也全面走跌。

市場預期Fed將連續第三次升息3碼，但市場更關注的是，Fed利率 點狀圖與主席鮑爾傳遞的訊息，緊盯美國利率會進一步上升多少、多快，又會維持在高點多久。目前市場預期，美國利率將在明年3月攀抵約4.5%的高峰，明年底為4%~4.25%。

市場準備因應新情勢，已讓美元維持在高點不墜，並帶給其他貨幣壓力。俄羅斯宣布「局部動員」，表示「可能正瀕臨戰爭升級」，導致俄烏衝突升高，拉抬美元避險需求。

美元指數20日盤中強升0.6%至110.869，突破7日締造的20年高點110.786，歐元和英鎊匯率貶幅擴大，歐元大跌0.9%至0.9885美元，英鎊也挫跌0.7%至1.1305美元，再創1985年來最低。

在亞洲，菲律賓披索領貶亞幣，菲律賓披索一度跌破58披索，創新低，在岸人民幣收跌0.5%至人民幣7.0535元，為26個月低點，新台幣貶0.3%至31.44元，是2019年8月以來最弱，韓元貶0.3%以1,394.2韓元收盤。

澳幣和紐元盤中都貶至多年低點，澳幣一度觸及0.666美元，是2020年6月來最低，紐元跌至0.5885美元，也是2020年4月來最低。澳洲聯邦銀行資深經濟學家克里夫頓指出，美元指數近期上看112。荷蘭合作銀行指出，俄國宣布局部動員，將支撐美元避險需求，歐元和東歐貨幣都將面臨壓力。

不過，美元升勢也有風險。Natwest市場公司新興市場外匯策略師說，更鴿派的點狀圖可能會帶給美元一定下跌空間。澳洲聯邦銀行國際與永續發展經濟研究主管卡普索指出，若Fed調降明年經濟成長率至0.5%，低於市場預估的0.9%，表明Fed會願意不惜冒著經濟衰退風險，壓低通膨。