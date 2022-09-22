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刷卡手續費喊降 零售巨頭支持

編譯林奇賢／綜合報導

美國跨黨派國會議員已提出兩項法案，旨在降低信用卡每筆刷卡交易的手續費，也被稱為交換費。這些提案獲得沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）等零售巨頭以及便利商店、獨立雜貨店業者的支持。

CNN報導，這些企業組成的聯盟上周致函國會議員：「在工業化國家中，美國的刷卡手續費比任何地方還高，是歐洲的七倍多。這些費用是通膨放大器。」

刷卡手續費是透過複雜的系統運作，費用因商家、交易規模、卡片類型和銀行機構等因素而異。訪調業者尼爾森報告數據顯示，去年全美商家共支付約1,380億美元的刷卡手續費，而Visa和萬事達（Mastercard）囊括美國信用卡八成的市占率。

今年7月，美國參議員德賓、馬歇爾提出一項法案，將允許企業進行各種支付方式時，使用非由Visa、萬事達營運的替代網路。眾議員威爾許、古登近日也提出類似法案。

這些法案的提案人表示，他們將在信用卡網路市場促進更多競爭，並打破Visa和萬事達對這個產業的主宰力。

在一筆交易中，刷卡手續費通常占成交價格的1%~3%，店家因此常透過把東西賣得更貴，將費用轉嫁消費者。德賓說：「刷卡手續費讓消費者花更多錢買雜貨和汽油。為信用卡網路引進實質的競爭，將有助降低手續費，並壓低店家和他們消費者的成本。」

Visa和萬事達表示，這些費用有助回饋獎勵計畫、銀行服務，並透過保證支付（無論是詐欺或客戶是否繳卡費）來降低店家的風險。信用卡公司另指出，這項法案不會降低消費者的物價，反而會導致意想不到的後果，例如回饋減少、較不容易取得信貸、對數據安全構成風險。

信用卡 Visa 目標百貨

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