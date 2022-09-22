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末日博士示警「全球經濟將陷慘烈衰退」

編譯季晶晶／綜合報導

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）認為，美國乃至全球都將在今年底陷入「漫長而慘烈」的經濟衰退，可能持續到明年全年，標普500指數可能下跌30%~40%。他預期聯準會將在今年底前升息7碼。

彭博資訊報導，曾精準預測2008年美國房市泡沫破滅的羅比尼，19日受訪時表示，就算只是普通的衰退，標普500指數也可能下跌30%，但若出現「真正的硬著陸」，可能重挫40%。他給投資人的建議是，減持股票、增持現金，在固定收益資產，他建議遠離長天期債券，加碼短期的抗通膨公債。

他說，預期美國只會溫和衰退的人，應該看看企業和政府的高負債比，隨利率上升和償債成本增加，許多僵屍機構、僵屍家庭、企業、銀行、影子銀行和僵屍國家都會完蛋，「到時候就知道誰在裸泳了」。他已不斷警告全球債務水準將拖累股市。

羅比尼說，Fed既要讓通膨降到2%的目標、又要避免硬著陸，將是「不可能的任務」。他預期Fed本周會議將升息3碼，11月和12月再各升息2碼，聯邦資金利率目標區間今年底將升至4%-4.25%。

若世界陷入衰退，羅比尼認為財政刺激並非解方，因為背債的政府「正用光財政子彈」，且高通膨也代表若政府推出財政刺激，將導致總需求過熱，情勢可能陷入如1970年代停滯性通膨，以及如同全球金融危機時的龐大債務困境。

升息 指數 利率

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