英特爾、超微：PC市況很糟

個人電腦（PC）需求的下滑幅度，較原先展望預估的更加惡化。（路透）

巴隆金融周刊報導，全球個人電腦（PC）中央處理器（CPU）兩大巨頭英特爾與超微都坦承，當下PC市況比之前財測預期低潮的狀況還更進一步惡化，超微更直言當前PC市場「一片混亂」，比原本財測狀況又惡化約15%。

英特爾與超微全球個人電腦CPU市占率總和超過九成，是掌握產業景氣發展的絕對先行指標，兩大巨頭示警市況比預期糟，恐對原先已看淡下半年PC市況的品牌雙A宏碁 、華碩營運造成更大壓力。

Berstein分析師 雷斯根在和英特爾及超微主管會面後發布報告，主要基調就是PC市場「日益惡化」。

現階段英特爾依然是CPU市場霸主，但據統計，目前超微的x86 CPU市占率約已超過三成。超微日前才由執行長蘇姿丰親自發表最新的「Ryzen 7000」系列桌機處理器。英特爾方面，其第13代桌機處理器「Raptor Lake」系列傳聞將於9月底推出，10月下旬上市。

雷斯根引述英特爾財務長辛斯納的話指出，英特爾7月預估今年PC市場會比去年下滑10%，但已「進一步惡化」。辛斯納未提供修正後的展望，僅表示由於中國銷售更疲軟、總體環境更加艱困。他並訪談超微企業伺服器部門主管麥克納馬拉（Dan McNamara），麥克納馬拉透露，當前PC環境「一片混亂」。超微表示，之前預估PC市場會「年減中間二位數」，但可能比預估還差。