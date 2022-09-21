韓金融科技業 面臨流動性枯竭

在利率續升和經濟放緩疑慮兩大利空因素夾攻下，南韓 金融科技業（FinTech）正面臨流動性枯竭的困境，與過去兩年經歷的榮景截然不同。但產業人士表示，現在或許正是讓他們的估值正常化、去蕪存菁的好時機。

韓國經濟日報報導，許多面臨財務困難的金融科技新創正勒緊褲帶，包括減少招聘、縮減員工福利以及減少出差行程。

這些企業也包含估值達10億美元的獨角獸公司，有些正透過貸款取得資金，不再推動新創融資，同時降低他們的企業估值。

產業人士說：「金融科技新創業者在創投產業中向來備受青睞，而該產業也在新冠疫情 期間迅速成長。但近來流動性枯竭，對金融科技新創業者的打擊特別大，現在正是他們的估值邁向正常化和去蕪存菁的時機。」

根據市調機構CB Insights，全球第2季對金融科技新創公司的投資 額，較去年同期銳減46%至204億美元。

金融科技業在疫情期間一直是最大的受惠者，因疫情推升民眾對無接觸金融服務的需求。投資人大舉投資這個產業，利用央行在疫情間提供的豐沛流動性從中得利，也推升金融科技業新創公司的估值飆升。

根據CB Insights的統計，全球去年有163家FinTech新創公司。自2020年起，包括全美最大加密幣交易平台Coinbase在內，有30家相關業者陸續在美國掛牌上市。

但這個勢頭在今年丕變。隨著央行持續升息、設法抑制高通膨，不只投資人的信心被破壞，連金融科技業也受重創。上市的業者股價一落千丈，未上市的同行也深陷財務問題。

一名南韓金融科技新創公司主管表示：「擁有高估值和需要更多資金的企業，在募資時面臨更多困難」。他說，根據市場傳言，南韓本地創投產業到明年上半年以前都不再投資新創公司。

一家成立十年的金融科技公司由於籌資不順，只能燃燒現有資金維持營運。該公司執行長常對高級職員說，資金只夠維持一個月。該公司不只暫停花錢讓員工出差的政策，也削減提供在職進修等的福利預算。