晶片庫存高 彭博看壞亞洲IC設計廠

彭博分析指出，亞洲IC設計業者與晶圓代工廠下半年可能面臨更強勁逆風。（本報資料照片）

彭博資訊分析師 指出，亞洲IC設計業者與晶圓代工廠下半年可能面臨更強勁的逆風，主因非蘋手機 市場仍面臨庫存去化壓力，抑制晶片 需求，牽動手機晶片龍頭聯發科與其他手機供應鏈後市。

彭博分析師認為，台灣前十大IC設計業者聯詠、群聯等，要採取降價等積極行動，減少庫存堆積，預期未來六個月必須減少30%的庫存量，才能讓庫存回到疫情前水準。

分析師表示，非蘋手機過剩持續到下半年，更難容忍晶片高庫存。彭博提到，智慧手機製造商清庫存是拖累多數亞洲晶圓代工業者下半年營收一大因素，尤其是二線晶圓代工、主打成熟製程者業者，價格談判將面臨挑戰。IC設計業者特別是供應面板、電源管理等類型晶片的業者，因為面臨下游需求與訂單等待時間不明，會延後交付部分今年初的訂單。

不過，分析師評估非蘋手機的庫存狀況可能不會進一步惡化，需求似乎已接近谷底，未來幾季可望逐漸趨穩。雖然終端需求尚未回升，但特定手機規格的升級，例如OLED面板與iPhone相機的升級，可望改善庫存等不利局面。

彭博引用韓媒The Elec報導，三星截至6月底有接近500萬支智慧手機庫存，小米的庫存天數在第2季增至創紀錄的82天。不過即使如此，價格再下滑的風險有限，因為非蘋手機第2季出貨量為2.42億支，已接近五年低點的2.39億支。

全球手機晶片龍頭聯發科日前第二度下修今年全球5G手機出貨量預估，降至約6億支，預期全年業績增長幅度由原先估計的二成，降到高十位數（high-teens）百分比，大約是17%至19%間。