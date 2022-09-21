瑞典升息4碼 30年來最激進

瑞典央行將利率調高4碼，為該國近30年來最激進緊縮行動。（彭博資訊）

在本周上演的央行 緊縮大戲中，打頭陣的瑞典 央行將政策利率調高整整1個百分點（4碼），以控制物價漲幅，為該國近30年來最激進的緊縮行動。

瑞典央行20日升息 4碼至1.75%，超出市場預期的3碼，是1993年將通膨目標訂為當前的2%來最大升息幅度。

瑞典央行上次升息4碼是1992年11月，當時瑞典國內爆發金融危機，瑞典央行在短期內大幅調高主要利率。

如今央行官員面對的狀況，則是國內消費者物價增幅連續11個月超出預期，因而須加大應對的力道。

瑞典8月通膨率衝上9%，攀抵30年來高點，瑞典央行總裁英韋斯（Stefan Ingves）因而在本月稍早預示，將採取更激進的行動。他將在年底卸任，在此之前，瑞典央行11月表定還有一次決策會議。

瑞典央行同日也將明年經濟成長率預測，從成長0.7%下修至萎縮0.7%。即便該國經濟正在下滑，還有可能陷入衰退，但瑞典央行將持續升息。

據央行官員最新預測，該國政策利率到明年第2季觸及2.5%左右才會觸頂，意味著還要再升3碼。官員6月時原本預測這波升息周期的峰值是在明年初達到2%。

瑞典央行在聲明中說：「通膨變得根深柢固的風險仍很高，藉由貨幣政策來確保通膨回落、趨穩是極為重要的事。如今必須採取比6月預期還大的動作。」

英韋斯說：「當利率走高，顯然許多家庭利息成本隨之增加，但其實高通膨（居高不下）的代價會更大。」

Ohman集團固定收益部門負責人費斯特指出，不排除瑞典央行在明年底時將利率升至3.5%的可能性。

瑞典央行如今一口氣升息1個百分點，加入加拿大央行的行列，成為全球交易量前十大貨幣的管理當局中，今年第二升息幅度如此大的央行。

本周國際金融市場迎來超級央行周，瑞典央行可謂揭開序幕，其中焦點是美國聯準會（Fed）決策會議，外界預期Fed依舊將升息3碼，也有些投資人臆測Fed的升息幅度可能更大，跟進瑞典央行的腳步。