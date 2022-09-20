取消電動車補貼 美韓貿易緊張升

南韓 官員警告，拜登 政府突取消對南韓電動車 的補貼，可能破壞首爾對美國的信任，兩國之間的貿易緊張有逐漸升高趨勢。與許多以出口為導向的國家一樣，南韓發現自己愈來愈陷入華府和北京日益激烈的競爭中。

美國日前通過通膨削減法案（IRA），但現代汽車在南韓生產的電動車被排除在稅務抵減範圍，首爾當局對此感到相當憤怒。

隨著美國與中國大陸的競爭加劇，華府正在努力促進包括電動車和半導體在內的高科技領域在國內製造，但其效應已衝擊到包括南韓在內的美國盟友。

南韓產業通商資源部通商交涉本部長安德根接受英國金融時報（FT）訪問，回憶拜登5月訪韓時情景，當時拜登與現代汽車董事長鄭義宣共同宣布一項55億美元投資，現代汽車將在美國興建第一座專用電動車廠及電池製造廠。

在拜登來訪前不久就擔任產業部長的安德根說：「拜登總統本人說『非常感謝你』鄭董事長，我不會讓你失望。」「然後，當拜登制定和簽署新法案時，現代汽車很明顯受到歧視，這種情況引發情感和政治影響。」

通膨削減法案為在美加墨組裝的電動車提供多達7500美元的稅收抵減。但現代汽車在喬治亞州的工廠要到2025年才能開始生產，在此之前並無資格獲補貼。安德根說：「我們不想採取類似的報復措施使問題惡化」，但他不排除在世貿組織採取行動的可能性。