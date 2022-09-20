歐洲第三大 保時捷IPO籌資94億

福斯汽車旗下跑車品牌保時捷首次公開發行股票，最高籌資94億美元，將是歐洲逾十年來最大規模IPO。（路透）

福斯汽車18日宣布，將尋求以700億到750億歐元（751億美元）的公司估值，讓旗下跑車品牌保時捷（Porsche）首次公開發行股票（IPO），最高籌資94億歐元（94.1億美元），這將是歐洲逾十年來最大規模IPO案，也是歐洲史上第三大IPO案。

為滿足股東多年來的訴求，福斯對旗下金雞母保時捷啟動IPO，公開發行保時捷12.5%的股份，定價區間為每股76.5~82.5歐元，預定29日在法蘭克福證交所開始掛牌交易。

福斯表示，募集的資金將用於電動車 轉型和軟體投資 。市場看好這樁IPO能挹注福斯更多資金開發電動車，挑戰市場龍頭特斯拉。保時捷每年生產約30萬輛車，平均售價接近10萬美元，今年上半年福斯的130億美元營業利益中，25%由保時捷貢獻。

但在當前金融市場震盪劇烈的情況下，保持捷的估值低於原估最高值850億歐元。也因此，保時捷上市時機的選擇是否明智，引發議論。受能源危機、利率上揚以及通膨高漲影響，投資人普遍對IPO意願不高。

不過，保時捷這次上市獲得多家基石投資人力挺，卡達投資局、挪威主權基金、普信（T. Rowe Price）及阿布達比控股公司，都已承諾認購不超過37億歐元的優先股。

福斯十多年前併購保時捷後，皮耶希家族（Piech）失去保時捷的掌控權，但這次IPO將讓皮耶希家族奪回大部分決策權。

這個家族透過另註冊的Porsche Automobil控股公司，握有福斯53%的表決權，保時捷這次有意納入皮耶希家族的權益，也引發福斯本身複雜持股結構的公司治理疑慮。

在表決權持股方面，皮耶希家族將擁有保時捷25%股份，工會和官股股東仍將持有75%。

福斯對保時捷上市深具信心，看好保時捷品牌吸引力，能吸引大型機構入股，還能從投資大眾吸納流動性。

路透熱點評論則指出，保時捷年營收 成長率上看7%至8%，電動車進展也遙遙領先。