我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京犯台美願捍衛 蕭美琴：聽到拜登總統心裡話

何時購物最划算？不同商品選對一年12個時機點

各央行本周將傳達前置式緊縮訊息 Q4升息預期更強

編譯任中原／綜合外電
市場預期美國聯準會（Fed）21日將升息4碼的機率為25%，並預期今年底時聯邦資金利率將超過4%。（路透）
市場預期美國聯準會（Fed）21日將升息4碼的機率為25%，並預期今年底時聯邦資金利率將超過4%。（路透）

由於各大央行不斷強化解決通膨的決心，暗示壓制通膨的重要性優先於經濟成長，並採取前置式緊縮行動。金融時報針對美、英、歐元區利率衍生性金融商品市場的分析顯示，市場對今年第4季央行的升息幅度預期比之前急劇調高。

美國、英國、挪威、瑞典與瑞士央行本周都將召開關鍵的決策會議。此前，美國公布的8月消費者物價指（CPI）升幅超出預估，而且美、歐兩地的央行決策官員都表示，如果不結構性地升息，將難以扭轉通膨升勢。

美國銀行（BofA）經濟學者哈里斯表示，「各大央行已經體認到要將通膨壓回到目標何其困難，並且正在對市場傳達此一訊息」。穆迪分析公司首席經濟學者詹迪指出，「各大央行將不惜以經濟衰退為代價，以確保通膨迅速回歸目標區。他們了解如果通膨更加根深蒂固，終將造成更嚴重的衰退」。

截到上周五，市場預期美國聯準會（Fed）21日將升息4碼的機率為25%，並預期今年底時聯邦資金利率將超過4%，比8月初時所預期的水準約高出1個百分點。

市場並預期，到今年底時，歐洲央行（ECB）的存款利率將從目前的0.75%，上升到2%，比8月初時的預期高出逾1個百分點。首席經濟學家蘭尼（鴿派）表示，他預料今年內與明年初期間將升息「好幾次」，可能會為了抑制需求，使經濟成長與就業流失，而帶來一些「痛苦」；這也反映出ECB擔憂通膨壓力正從能源與食品部門，擴散到其他產品與服務。

經濟學者也提高對英格蘭銀行（英國央行）的利率預期；至於本周四（22日）會議究竟大評息2碼或3碼，學者仍立場分歧。市場並預期瑞士央行周四將升息3-4碼，結束歷時七年的負利率政策。

法國巴黎銀行首席歐洲經濟學者赫林渥斯表示，儘管經濟出現轉弱信號，但各國央行「正在採取前置式的緊縮周期」。艾維克集團副董事長古哈指出，「決策官員們的說法，是在將原先預期明年的升息行動，提前到今年實施」。

央行 升息 利率

上一則

Fed議息會議前 道指漲近200點

下一則

三星Q2穩居全球半導體市場龍頭 Q3恐輸給台積電

延伸閱讀

美元狂升 美國以外國家壓力大增 美元債務償付好辛苦

美元狂升 美國以外國家壓力大增 美元債務償付好辛苦
洛城新語／加州發通膨紓困金 是好事嗎？

洛城新語／加州發通膨紓困金 是好事嗎？
Fed決策前 擁抱現金避風頭

Fed決策前 擁抱現金避風頭
ECB阻通膨 將一路升息到明年初

ECB阻通膨 將一路升息到明年初

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

2022-09-17 10:10
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37

超人氣

更多 >
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相