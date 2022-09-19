電池回收業蓬勃 料源不足成問題

全球許多業者急著投入電池回收事業，對擔心未來原物料供應的汽車 製造業者是個好消息，然而，新廠建造的熱潮卻帶來一大風險，也就是尚無足夠的廢棄電池可供回收。

從大型車廠、專門回收的企業乃至礦業公司嘉能可（Glencore）都挹注資金，要把廢棄電池轉化成可用來驅動電動車 革命的商品。顧問公司Circular Energy Storage估計，這結果導致全球電池回收處理能力從2021年至2025年將激增近10倍，預期今年就會超過可取得的廢棄電池供應。

廢棄電池供應不足的情況很可能延續至下個十年，因為該產業必須等待早期的電動車車款大量被報廢，而到了2025年，電池回收廠的處理量能，可能比廢棄電池本身多出兩倍。當然，舊電池終將會開始湧向回收廠，但這些回收業者必須維持存活到那一天。

對歐洲車廠來說，興建電池回收廠有其迫切性，因為監管規定將強制要求從2030年起，電池中必須採用更多回收材料。獨立回收業者也必須加緊行動，在還能取得充足供應時從中獲利。然而，整個新興產業蜂擁蓋廠的步調太快了。

Circular Energy Storage創辦人梅林表示：「沒人管其他人，顯然認為將有大量廢棄和壽命終了的電池。但如果你看看即將投入運作的量能水準，比我們所需來得更龐大。」