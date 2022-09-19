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Rivian電動車 挑戰購車規則

編譯陳律安／綜合報導

電動車新創業者Rivian公共政策副總裁陳詹姆士（James Chen，音譯）希望能改變美國民眾的購車方式，讓消費者可直接向車廠購車，如今他正在推動類似法案，但面臨汽車經銷商的強大阻力。

陳詹姆士他在華盛頓州推動的法案，因當地經銷商反對而告吹。這項法案允許電動車廠可直接在門市販售車輛，不必經由經銷商。

在喬治亞州，類似法案在送交州議會表決前即胎死腹中，儘管Rivian承諾在當地斥資50億美元興建工廠也無濟於事。在康乃狄克州，這類法案也在今年功敗垂成。

陳詹姆士是台灣移民的後裔，過去十年任職於特斯拉，目前在Rivian任職。他對汽車銷售方式和地點的倡議，槓上全美強大的業主。

電動車倡議組織Electrification Coalition說，在全美27個州，經銷商的相關法律早在數十年前就已經通過了，經銷商的說客也強力捍衛相關法律，防止Rivian等電動車商直接向客戶賣車。

反對陳詹姆士遊說行動的經銷商和州議員說，獨立的經銷商業者在買車過程中扮演重要角色，各經銷商間的競爭最終能壓低車輛價格，同時經銷商也提供維修和保固等重要服務，並協助買主取得優惠的車貸利率。

這場戰役對汽車產業的影響巨大，可決定多少車廠能在美國建立不經由經銷商網絡的零售管道。福特等老牌車廠，已尋求建立類似特斯拉的簡化購車體驗，但仍未排除經銷商。Lucid、Fisker等電動車新創公司，也在法規許可的地區直接賣車給消費者。

Rivian目前多透過網路賣車，這為州法所允許，其他主要售車管道還包括一家在加州的店面。該公司在伊利諾州處理網路交易，再把車輛從當地工廠送到買家手上。然而運送成本對獲利造成壓力，Rivian高管說，需要更多直營店面來降低成本和縮短運送時間。

Rivian的遊說行動遭遇許多障礙。從20世紀初以來，汽車經銷商便是美式生活的一部分。當時車廠需要零售網路來販售大批車輛，獨立經銷商為招攬客戶所費不貲，在各地市場辛苦地打廣告和提供保修服務。到1980年代末期，全美新車經銷商數量超過2.5萬家。

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