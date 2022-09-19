日政策矛盾 日圓續貶風險增

日本 官員之前示警，可能採取行動干預匯市，但各部門在確保穩定成長和通膨兩方面的政策立場愈來愈不一致，從而推升日圓進一步貶值的風險。

日本財務大臣鈴木俊一上周警告稱，將視需求介入市場以支撐日圓匯價。與此同時，日本銀行（央行 ）正提高購債規模，好使殖利率 維持低檔，但此舉正擴大與全球其他央行的決策差異和削弱日圓。

日銀光是14、15日就斥資1.42兆日圓（99億美元）大舉買進本國公債，以捍衛日銀設定的殖利率上限。這個購債規模甚至遠超過日本1998年6月干預匯市、支撐日圓所花費的2,310億日圓。

日本上周再添一筆矛盾訊號，就是日相岸田文雄向考慮將生產設施遷回日本的企業提出日圓貶值的吸引力。這與鈴木俊一接連多次的暗示格格不入。

在如此明顯的矛盾訊號之下，日圓空頭部隊似乎得出一項結論：他們依然可以做空日圓，只是行動不宜過快。

紐約梅隆銀行駐新加坡亞洲宏觀暨投資策略部主管米崔拉說：「央行口頭干預升級，除了顯示對潛在的通膨增速憂心忡忡，也十分矛盾地揭露出日銀購買更多公債的意願，但這些這終將削弱日圓的防禦。」

全球策略師一致預測日圓將加速貶值。高盛集團上周表示，若美國公債殖利率續攀，日圓兌美元可能貶至155日圓價位。滙豐控股則預估，日圓兌美元可能貶破145價位。根據彭博調查，RBC資本市場預估，日圓兌美元年底預料貶至147日圓價位。日圓16日盤中貶至143日圓兌1美元。

儘管日圓走低正施壓日銀總裁黑田東諺允許公債殖利率升高，但幾乎沒有跡象顯示他會退縮。黑田東彥近來的談話顯示，他下定決心採寬鬆政策以重振成長，與他在過去十年擔任央行總裁所做的一樣。