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ECB阻通膨 將一路升息到明年初

編譯洪啟原／綜合報導
歐洲央行首席經濟學家連恩預期ECB將持續升息到明年初，以抑制需求，阻止通膨繼續竄升。（美聯社）
歐洲央行首席經濟學家連恩預期ECB將持續升息到明年初，以抑制需求，阻止通膨繼續竄升。（美聯社）

歐洲央行（ECB）首席經濟學家連恩（Philip Lane）17日表示，ECB到年底、甚至明年初可能繼續升息，設法抑制需求，從而阻止高通膨繼續攀揚，但此舉將對消費者帶來痛苦。

隨著歐洲通膨逼近兩位數增幅，ECB分別在7月和本月展開超大規模升息，並承諾採取更多行動，因為連長期物價成長預期也已超過ECB設定的2%目標。

連恩在會議中說：「我們確實認為需要抑制需求，且不會假裝沒痛苦。需求是當前通膨壓力的來源之一，而且當前情勢已與六個月或九個月前截然不同。」他表示，在ECB持續刺激經濟成長的途中，0.75%的存款利率依然過低，因此ECB的工作尚未完成。

多數經濟學家預估，ECB的中性利率將介於1.5%至2%，中性利率是指不刺激也不阻礙成長的利率。但市場預估，利率周期的區間頂端將更高，而投資人預估明年春季的利率將略高於2.5%水準。

連恩過去幾個月一直主張，眼前通膨主要歸因於能源價格高漲造成的衝擊。他認為貨幣決策基本上無力應付這類供應衝擊，因此包含ECB在內的幾個主要央行較晚才開始升息。但目前看來，物價上揚的範圍已經擴大，並且開始擴散至生活的各個層面；與此同時，強勁的消費需求正推升物價上漲。

連恩表示，ECB可能在年底前的每次決策會議連續升息，甚至明年初可能繼續升息，同時對何時停止升息持開放態度。

連恩也說，由於能源價格高漲和天然氣缺貨，歐元區經濟可能在冬季停止成長，並且不排除衰退的可能性。他接受愛爾蘭廣播公司RTE專訪時說：「如果我們的基本假設是經濟停止成長，就不能排除經濟出現技術性衰退（即溫和衰退）的可能性。」

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