連貝佐斯也被超車 現在地表只剩馬斯克比他更富有

根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富阿達尼（見圖）的個人淨值已超車亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球排行第二的富豪，僅次於特斯拉執行長馬斯克。（路透）

根據彭博億萬富豪指數，亞洲首富、印度 礦業大亨阿達尼（Gautam Adani）今年來在全球富豪榜的排名不只以驚人的速度攀升，現在更一舉超越亞馬遜創辦人貝佐斯 ，成為全球個人淨值第二高的富豪，僅次於馬斯克。

根據周五的最新排行，阿達尼個人淨值已達1,468億美元，儘管只比貝佐斯多了1,900萬美元，但就是硬把他擠下亞軍寶座。阿達尼年初時才排第14名。馬斯克仍穩坐冠軍寶座，他的個人淨值達2,639億美元。

阿達尼執掌的阿達尼集團股價 在上周飆漲，創下歷史新高，而且他集團旗下一些公司自2020年來已飆漲超過1,000%

貝佐斯周五痛失全球第二富寶座，主要原因是美國科技股16日再度遭遇賣壓，導致美國富豪們損失慘重。貝佐斯的財富主要取決於亞馬遜股價，而該公司今年來股價已重挫26%、遁入熊市。

阿達尼2月首度擠下另一位印度企業巨擘安巴尼，成為亞洲首富，隨後在4月加入千億美元富豪俱樂部。過去兩個月他已相繼超車微軟創辦人蓋茲和法國精品巨擘路易威登集團老闆阿諾特（Bernard Arnault）。

這是第一次有亞洲富豪在排行榜占據這麼高的位置，該指數長期以來都是美國億萬富豪的天下。

阿達尼過去幾年致力擴張業務範圍，進軍資料中心、水泥、媒體、鋁等業務。阿達尼集團現在擁有印度最大的民營港口與機場運營商，城市天然氣分銷商和煤礦商。該集團設在澳洲的卡麥可礦場飽受環保人士抨擊，但去年11月已承諾投資700億美元在環保能源，立志成為全球最大再生能源生產業者。