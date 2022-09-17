聯邦快遞：全球貨運降溫

全球景氣榮枯指標業者聯邦快遞與國泰航空相繼示警貨運生意減緩，指向消費者需求可能比預期弱。（美聯社）

全球景氣榮枯指標業者聯邦快遞（FedEx）與國泰航空（Cathay Pacific）相繼示警貨運生意減緩，指向消費者需求可能比預期弱，使年底假期購物季展望蒙陰影，更可能是全球經濟前景不妙的信號。聯邦快遞15日撤回6月發布的全年財測，當時該公司以利潤率和營運效率提升為由，樂觀看待前景；但之後察覺包裹運量隨網購降溫而下滑，全球需求更從8月底開始加速減緩，看來9至11月的年度第2季情況會惡化。該公司表示，將採取行動縮減成本，包括凍結招聘、關閉90個辦公室據點、部分貨機停飛。聯邦快遞預定22日公布6至8月季報。

聯邦快遞股價在美股 16日早盤暴跌23%，跌幅創40年來最深，市值蒸發逾110億美元，美股大盤也受拖累，紐約三大指數開低走低，早盤跌約1%。

6月才接任聯邦快遞執行長的蘇布拉瑪尼亞（Raj Subramaniam）表示，上季末期間由於總體經濟趨勢大幅惡化，不論是國際或美國，全球的運量均下滑。他接受CNBC訪問時更說，他相信全球經濟即將步入衰退。

SJ諮詢公司總裁金德爾說：「民眾減少購物，花更多錢搭機旅遊和享受其他體驗…年底前貨運量要補回來會很困難。」他認為，在即將來臨的貨運尖鋒期，平均每日包裹運量不可能超越去年的水準。

摩根大通分析師團隊在報告中寫道：「缺乏中國解封掀起的『貨運浪潮』，對貨運需求將是利空訊號。而聯邦快遞作為亞太地區空運的領導者，顯然首當其衝。」摩根大通因此調降聯邦快遞股票投資評等，從「加碼」降為「中立」，且展望為負向。

耶誕假期通常對空運和海運業者是生意繁忙的季節，忙著把新上市的智慧手機、玩具和衣飾從亞洲工廠運往歐美市場。然而，諸如好市多 、梅西百貨 等西方零售商卻發現，貨架上滯銷品氾濫成災，可見他們上半年錯估了需求，日後對補貨的評估會轉趨謹慎。

近來需求下滑警訊頻傳。香港國泰航空稍早也警告，今年貨運旺季尖鋒期運量可能比去年弱，因為受通膨和中國大陸「清零」防疫政策衝擊。法國達飛海運集團（CMA CGM）也表示，消費者支出疲軟，導致海運需求和費率降低。