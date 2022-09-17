我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

聯邦快遞：全球貨運降溫

編譯湯淑君／綜合報導
全球景氣榮枯指標業者聯邦快遞與國泰航空相繼示警貨運生意減緩，指向消費者需求可能比預期弱。（美聯社）
全球景氣榮枯指標業者聯邦快遞與國泰航空相繼示警貨運生意減緩，指向消費者需求可能比預期弱。（美聯社）

全球景氣榮枯指標業者聯邦快遞（FedEx）與國泰航空（Cathay Pacific）相繼示警貨運生意減緩，指向消費者需求可能比預期弱，使年底假期購物季展望蒙陰影，更可能是全球經濟前景不妙的信號。聯邦快遞15日撤回6月發布的全年財測，當時該公司以利潤率和營運效率提升為由，樂觀看待前景；但之後察覺包裹運量隨網購降溫而下滑，全球需求更從8月底開始加速減緩，看來9至11月的年度第2季情況會惡化。該公司表示，將採取行動縮減成本，包括凍結招聘、關閉90個辦公室據點、部分貨機停飛。聯邦快遞預定22日公布6至8月季報。

聯邦快遞股價在美股16日早盤暴跌23%，跌幅創40年來最深，市值蒸發逾110億美元，美股大盤也受拖累，紐約三大指數開低走低，早盤跌約1%。

6月才接任聯邦快遞執行長的蘇布拉瑪尼亞（Raj Subramaniam）表示，上季末期間由於總體經濟趨勢大幅惡化，不論是國際或美國，全球的運量均下滑。他接受CNBC訪問時更說，他相信全球經濟即將步入衰退。

SJ諮詢公司總裁金德爾說：「民眾減少購物，花更多錢搭機旅遊和享受其他體驗…年底前貨運量要補回來會很困難。」他認為，在即將來臨的貨運尖鋒期，平均每日包裹運量不可能超越去年的水準。

摩根大通分析師團隊在報告中寫道：「缺乏中國解封掀起的『貨運浪潮』，對貨運需求將是利空訊號。而聯邦快遞作為亞太地區空運的領導者，顯然首當其衝。」摩根大通因此調降聯邦快遞股票投資評等，從「加碼」降為「中立」，且展望為負向。

耶誕假期通常對空運和海運業者是生意繁忙的季節，忙著把新上市的智慧手機、玩具和衣飾從亞洲工廠運往歐美市場。然而，諸如好市多梅西百貨等西方零售商卻發現，貨架上滯銷品氾濫成災，可見他們上半年錯估了需求，日後對補貨的評估會轉趨謹慎。

近來需求下滑警訊頻傳。香港國泰航空稍早也警告，今年貨運旺季尖鋒期運量可能比去年弱，因為受通膨和中國大陸「清零」防疫政策衝擊。法國達飛海運集團（CMA CGM）也表示，消費者支出疲軟，導致海運需求和費率降低。

美股 梅西百貨 好市多

上一則

中國房市18兆美元資金 將轉進金融產品

下一則

世銀看經濟 恐陷毀滅性衰退

延伸閱讀

世界晚報／長沙電信樓燒成火柱 宛如好萊塢大片

世界晚報／長沙電信樓燒成火柱 宛如好萊塢大片
聯邦快遞示警 股指周跌逾4%

聯邦快遞示警 股指周跌逾4%
美股道瓊早盤跌逾300點 聯邦快遞示警令人忐忑

美股道瓊早盤跌逾300點 聯邦快遞示警令人忐忑
科技累那指跌1% 道指2個月新低

科技累那指跌1% 道指2個月新低

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬