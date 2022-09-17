我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

德國將掌控俄油企3煉油廠

編譯林奇賢／綜合報導
德國當局準備將俄羅斯石油公司在德國的子公司納入託管型態，以確保柏林的能源供應來源。（路透）
德國當局準備將俄羅斯石油公司在德國的子公司納入託管型態，以確保柏林的能源供應來源。（路透）

在能源危機不斷升高之際，德國當局準備將俄羅斯石油公司（Rosneft）在德國的子公司納入託管型態，以在今年底禁止俄國進口石油時，確保柏林的能源供應。

華爾街日報報導，德國經濟部16日在聲明中說，Rosneft Deutschland（包含三座煉油廠）將由德國聯邦網路管理局託管，其中最大的資產當屬位於施韋特的PCK煉油廠，為柏林和周遭地區提供大多數的汽油和飛機燃油。

Rosneft在德國的業務，占德國煉油產能的12%左右，是德國最大的煉油業者之一。

隨著德國尋求擺脫數十年來依賴莫斯科進口能源的關係，此舉標誌著俄德的經濟僵局升高，這是德國政府在俄烏戰爭後所掌控的第二個大型俄國能源資產。德國政府4月也託管了俄國國營天然氣公司（Gazprom）在德國的業務Gazprom Germania（後改名為SEFE）。

與此同時，蕭茲政府正進一步討論是否將Uniper和另兩家大型天然氣進口商國有化，以支持這些苦於天然氣價格飆漲的公司，維繫能源體系不至崩解。德國政府目前對Uniper提出的紓困方案，包含同意收購30%的股權。如今雙方正討論，讓德國政府提高收購的股權。

德國政府決定削減俄國石油的進口，目標是在今年底前完全停止進口，作為對俄制裁的一環。透過託管Rosneft在德國的業務，便能控制旗下煉油廠，讓德國可以使用俄羅斯以外國家的原油，進行煉油作業。

不過，一名PCK煉油廠的資深經理說，若沒有俄油供給，該煉油廠將只有約三周的存量。在那之後，德國首都的燃料供給恐怕會短缺。他說，既有的輸油管線可以供應其他國家的石油，但不足以讓該煉油廠滿載運轉，而擴大管線容量將耗資數億歐元，且最多需要三年的時間。

另外也有人說，情況並非如此，該煉油廠將透過通往德國東北部港都羅斯托克（Rostock）和波蘭格但斯克（Gdansk）的管線，來供給石油。

德國 石油 俄國

上一則

日經：美三大泡沫 現雷曼級危機

下一則

中國房市18兆美元資金 將轉進金融產品

延伸閱讀

歐洲8月車市恢復正成長 13個月來首見

歐洲8月車市恢復正成長 13個月來首見
印第安納廠違反空污規定 英國石油公司275萬元和解

印第安納廠違反空污規定 英國石油公司275萬元和解
特斯拉暫停在德設電池廠

特斯拉暫停在德設電池廠
周末好去處／史特賓日遊行 暢飲德國啤酒

周末好去處／史特賓日遊行 暢飲德國啤酒

熱門新聞

在美國房屋市場中，「雷曼級」數字已隨處可見。（歐新社）

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

2022-09-16 01:56
巴隆金融周刊（Barron's）發現，在標準普爾500指數成分股中，價位較低的科技巨擘IBM，是當前值得撿便宜的標的。路透

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

2022-09-14 11:59
美股13日重挫，亞馬遜創辦人貝佐斯單日財富淨值損失98億美元。路透

美股雪崩 富豪財富1天蒸發930億…貝佐斯最慘

2022-09-13 19:18
在8月關鍵通膨報告比預期更熱，損害了投資人對物價降溫和聯準會(Fed)不那麼激進的樂觀情緒後，美股暴跌。道瓊工業平均指數下跌1276.37點。路透

道指跌近1300點 逾2年最大跌點

2022-09-13 16:48
美股12日早盤全面走低，原因是8月通膨比分析師預期更熱，粉碎投資人認為通膨見頂的想法。路透

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

2022-09-13 10:37
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬