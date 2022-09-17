德國將掌控俄油企3煉油廠

德國當局準備將俄羅斯石油公司在德國的子公司納入託管型態，以確保柏林的能源供應來源。（路透）

在能源危機不斷升高之際，德國 當局準備將俄羅斯石油 公司（Rosneft）在德國的子公司納入託管型態，以在今年底禁止俄國 進口石油時，確保柏林的能源供應。

華爾街日報報導，德國經濟部16日在聲明中說，Rosneft Deutschland（包含三座煉油廠）將由德國聯邦網路管理局託管，其中最大的資產當屬位於施韋特的PCK煉油廠，為柏林和周遭地區提供大多數的汽油和飛機燃油。

Rosneft在德國的業務，占德國煉油產能的12%左右，是德國最大的煉油業者之一。

隨著德國尋求擺脫數十年來依賴莫斯科進口能源的關係，此舉標誌著俄德的經濟僵局升高，這是德國政府在俄烏戰爭後所掌控的第二個大型俄國能源資產。德國政府4月也託管了俄國國營天然氣公司（Gazprom）在德國的業務Gazprom Germania（後改名為SEFE）。

與此同時，蕭茲政府正進一步討論是否將Uniper和另兩家大型天然氣進口商國有化，以支持這些苦於天然氣價格飆漲的公司，維繫能源體系不至崩解。德國政府目前對Uniper提出的紓困方案，包含同意收購30%的股權。如今雙方正討論，讓德國政府提高收購的股權。

德國政府決定削減俄國石油的進口，目標是在今年底前完全停止進口，作為對俄制裁的一環。透過託管Rosneft在德國的業務，便能控制旗下煉油廠，讓德國可以使用俄羅斯以外國家的原油，進行煉油作業。

不過，一名PCK煉油廠的資深經理說，若沒有俄油供給，該煉油廠將只有約三周的存量。在那之後，德國首都的燃料供給恐怕會短缺。他說，既有的輸油管線可以供應其他國家的石油，但不足以讓該煉油廠滿載運轉，而擴大管線容量將耗資數億歐元，且最多需要三年的時間。

另外也有人說，情況並非如此，該煉油廠將透過通往德國東北部港都羅斯托克（Rostock）和波蘭格但斯克（Gdansk）的管線，來供給石油。