美元升勢擋不住 英鎊澳幣等重挫

美國卯足全力升息打通膨，美元升勢銳不可當，DXY美元指數16日盤中又站上110大關。英鎊連同其他主要貨幣 貶勢不止，部分亞洲貨幣同樣潰不成軍；繼離岸人民幣15日貶至7關口後，在岸人民幣16日也破「7」，澳幣跌到疫情以來最低，越南 盾與菲律賓披索繼續探底。

人民幣兌美元在岸價16日收報7.0166元，為2020年7月以來首次跌破7。中國人民銀行昨日晚間罕見表態，「近日人民幣引發短期內貶值的各種壓力已得到釋放。」喊話人民幣匯率 保持基本穩定，有強力支撐，不會出現單邊市。人行還強調將密切關注，加強預期管理。

今年以來在岸人民幣對美元匯率累計下跌9.8%，中間價跌8.7%。

交易員指出，受大陸最新公布經濟數據激勵，離岸及在岸匯價中段跌幅收窄，但美元強勢不減，人民幣反彈空間受限；當前監管層更多採取各種手段緩和貶值速度，但美元氣勢正盛，強力干預代價高昂且效果有限。

DXY美元指數16日在美股早盤漲0.47%，報110.26。

在風險趨避情緒壟罩整個市場之際，澳幣兌美元匯率貶至疫情爆發初期以來最低水準。根據彭博資訊報價，澳幣兌美元盤中一度貶值0.4%，至1澳幣兌0.6674美元，為2020年來最低點。

越南盾收盤貶值0.18%，報23,660盾對1美元，至少是1993年有紀錄以來最低，此時外資正大舉從越南股市撤資，美聯準會（Fed）一系列升息帶動美元走強，更使越南盾雪上加霜，引發外界揣測越南央行將出手干預。菲律賓披索對美元也一度同寫新低。

英鎊16日盤中貶破1.14美元，是1985年以來首見，表現比其他大多數G10貨幣弱勢，勾起1992年「黑色星期三」恐怖記憶。1992年9月16日，德國央行提高利率抑制通膨，德國馬克勁升，加上投機交易旺盛，使英鎊陷入「黑色星期三」匯率危機，逼得英國最後退出「歐洲匯率機制」（ERM）。