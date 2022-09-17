8月出口銳減 南韓DRAM敲警鐘

南韓產業通商資源部16日發布，8月DRAM晶片 出口比去年同期銳減24.7%，為2019年以來最大減幅，顯示科技產品需求下滑局面加劇，三星 及SK海力士兩大巨頭看淡後市，台廠南亞科也坦言，營運面臨挑戰，不過，業界認為，DRAM景氣正加速趕底，明年下半年可能呈現L型復甦。

三星電子和SK海士力掌控全球三分之二的記憶體市場，兩者合計囊括市占率達71.3%，研調機構IC Insights數據顯示，2021年，三星、SK 海力士與美光占整體DRAM市場產值高達94%。

今年以來，受到通膨、升息、中國封控等因素干擾，終端消費市場疲軟，全球晶片業景氣快速降溫，各國央行為壓抑通膨而快速緊縮貨幣政策，也助長經濟衰退的隱憂，DRAM現貨價隨之跳水。

美國的半導體產業協會（SIA）本月稍早表示，7月全球晶片銷售較一年前成長7.3%，是連續第七個月減速。另外，Susquehanna金融集團的數據顯示，8月的晶片交貨期再次縮短。

從各大DRAM廠釋出展望來看，三星對後市看法悲觀，坦言今年下半年看起來很糟，甚至到目前為止，也沒有跡象顯示出明年會有明顯改善的跡象；SK海力士也預期，記憶體市況最快要到2024年才會開始好轉，並於2025年彈升。

台廠方面，南亞科保守看待第3季表現，認為成本、價格都朝不利方向走，毛利率下滑機率大，營運「有挑戰」，但強調，DRAM需求隨5G、AI、雲端 及網通等應用成長，長期趨勢仍看好。

業界認為，系統廠的庫存修正高峰為本季，不論DRAM報價或去化庫存都加速趕底，此外，DRAM屬於寡占市場，屬於「淺碟型」市場，供應商不會願意再殺價，DRAM現貨價不至於再崩跌，合約價則可能慢慢修正。

業界預期，2023年在總體經濟回升幅度有限、小幅供過於求態勢下，有望於明年第2季後稍稍回彈，甚至也有機會在庫存低於健康水位，呈現「L型的復甦」。

記憶體模組廠威剛認為，雖然受全球經濟環境衝擊，傳統旺季消費性需求不如預期，但短期內DRAM現貨價已近谷底、再跌有限，目前威剛庫存去化進度符合預期。