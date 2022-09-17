日經：美三大泡沫 現雷曼級危機

日經新聞分析，美國聯準會（Fed）等央行積極升息，形成央行與市場對立，導致資產價格劇烈震盪，並且打壓過去兩年半以來被激起的美股、房市及創新等三大泡沫，如今已接連浮現2008年9月雷曼危機前後顯現的種種警訊。

股市慾望泡沫

股市慾望泡沫可以從風險溢價判斷 。這是從股票預期收益率（每股收益除以股價 ）減去安全資產（10年期公債）利息所得的結果。數字愈低，表示為了少許收益率，投資人紛紛進入股市，股價偏高。

標普500指數 最近風險溢價年化後約為2.3%，與美國金融海嘯前2007年秋季的低水準相當，也比雷曼危機以後的平均水準約低1.9個百分點。即使股價下跌，美國10年期公債殖利率 仍大幅上漲，沒有消除價格偏高的感覺。原因是利率一上漲，股票就會被賣出。

東證股價指數（TOPIX）、德國DAX指數及香港恒生指數的風險溢價都約7.6%，高於雷曼危機後的均值。但若美國股市出現動盪，美股和各國股票風險溢價也會上升（股價暴跌）。在日本央行的長短期利率操作下，也不會只有日本股票特別便宜。

房市泡沫

Fed下周會議除了升息決策，也可能討論縮減資產負債表的具體措施，特別是主動出售抵押擔保證券（MBS），不像目前的被動到期即不再投資政策。今年沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為，這樣做很有必要。

在美國房市，「雷曼級」數字隨處可見。由於房貸利率上升和房價高漲，銷量踩煞車，7月新建住宅庫存（經季節調整以年率換算）季比增加3.1%，達到46.4萬戶，是2008年3月以來最高。銷售戶數除以庫存戶數的「銷量庫存倍數」為1.1倍，遠低於今年初的2.1倍，降至2009年3月以來的最低水準。

創新泡沫

新冠肺炎疫情以後，社會需要改善居住環境並轉向數位化，導致對創新的期望過高。美國那斯達克綜合指數也頻繁亮起雷曼危機以來的紅燈，12個月均線低於24個月均線，出現「死亡交叉」賣出訊號。若該指數9月收盤價低於13,560點（15日為11,552點），2008年9月~2010年2月以來的死亡交叉就會確立。