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世銀看經濟 恐陷毀滅性衰退

編譯劉忠勇／綜合外電
世銀最新報告要點
世銀最新報告要點

世界銀行警告，世界各國正以50年來僅見的速度，同步收回貨幣與財政支持措施，對經濟成長造成沉重壓力，若各國央行在未來幾個月提高利率到太高水準、重創金融市場，全球經濟明年可能陷入「毀滅性」衰退，因而呼籲主要經濟體貨幣當局應溝通協調彼此行動，縮減整體緊縮幅度。

世銀15日發布研究報告指出，全球決策當局緊縮財政與貨幣政策幅度為50年來最大，正對削弱金融情勢並加劇全球成長減緩，造成超乎預期影響。

報告指出，美、中及歐元區等全球三大經濟體景氣都已急遽放緩，全球經濟正處於1970年以來最嚴重的減緩，消費者信心降幅也遠超過之前的衰退後復甦期，明年世界經濟即便只是受到小幅衝擊，就會陷入衰退。

世銀估計，明年全球國內生產毛額（GDP）成長將放緩至0.5%，人均GDP將下降0.4%，符合全球經濟衰退的技術定義。總裁馬爾帕斯說，「我深切擔心的是，這些趨勢將持續，並對新興市場和發展中經濟體民眾造成毀滅性的長期後果」。

世銀的模型顯示，若各國央行要把通膨控制在目標區間內，明年全球貨幣政策利率可能要提高到上看6%；相較下，投資人預期各國央行為將核心通膨率維持在5%，明年將提高全球貨幣政策利率到近4%。

報告指出，全球同步緊縮貨幣與財政政策，固然可能有助壓低通膨，但因各國同步緊縮，對彼此影響可能加劇，因而建議央行能明確溝通並協調決策，以錨定貨幣通膨，並降低需要的緊縮幅度，同時各國政府能投資化解供應鏈瓶頸。

馬爾帕斯說，官員能把重心從減少消費轉向提高生產，增加額外投資，提升生產力和資本配置。

國際貨幣基金（IMF）也表示，第3季經濟動能進一步減弱，大陸持續實施防疫封控和房地產問題仍在拖累經濟活動。

世界銀行表示，隨著各國央行升息以應對持續的通膨，世界可能正逐漸走向全球衰退。(路...
世界銀行表示，隨著各國央行升息以應對持續的通膨，世界可能正逐漸走向全球衰退。(路透資料照片)

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