新加坡金融改革 提升競爭力

新加坡宣布金融服務業改革計畫，希望在五年期間創造多達2萬個相關的就業機會。（路透）

新加坡 15日宣布金融服務業改革計畫，力圖提升在財富管理、永續金融等領域的競爭力，以鞏固亞洲金融中心地位，希望在五年期間創造多達2萬個相關的就業 機會。

新加坡金融管理局（MAS，央行）宣布「金融服務業轉型地圖2025」（ITM）計畫，目標在2021-2025年期間，金融業平均每年成長4%至5%，每年淨增3,000至4,000個工作機會。

此計畫包含五大關鍵策略：厚植資產類別實力、金融基礎架構數位化、促進亞洲淨零轉型、形塑金融網絡未來，以及培育兼具技術與調適能力的勞動力。

金融管理局將與金融業合作，針對新加坡具有區域甚至全球地位的資產類別，進一步拓廣並深化實力。這些領域包括：外匯交易、保險、財富管理、資產管理、私募資本市場，以及金融科技（FinTech）。

新加坡致力強化金融服務業競爭力，正值經濟大環境展望惡化之時。新加坡憑仗政局穩定，吸引全球富人進駐，財富管理資金流隨之而來，是凌駕香港、倫敦等金融中心的一大優勢。金融業占新加坡14%的國內生產毛額（GDP）。

新加坡上月表示，將改革簽證規定以吸引外國勞工，讓最低月薪3萬星元（21,338美元）的外籍人士取得五年工作簽證 ，是今年來鬆綁勞動市場、吸引國際企業的決策之一。