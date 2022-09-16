人民幣跌破7 亞幣大逃殺

Fed可能激進升息，美元升勢銳不可當，亞洲主要貨幣走軟，離岸人民幣「破7」，是兩年多來首見。（路透）

美國聯準會（Fed）可能激進升息的警鈴大作，美元升勢銳不可當，亞洲主要貨幣 15日幾乎全面走軟，離岸人民幣「破7」，是兩年多來首見；韓元匯價繼續改寫13年新低，新台幣也續寫三年低點；日圓依舊積弱不振，已有分析師喊出最終可能跌到147日圓甚至更低。

反映國際投資人預期的離岸人民幣對美元匯率 ，昨（15）日跌破「7」關口，這也是自2020年7月以來首次跌破7.0。同時，在岸人民幣對美元匯率在夜盤時段也迅速向「7」逼近，最低貶至6.9967。

美國勞工部本周公布的8月CPI年增8.3％，意外高於市場預期，市場擔心聯準會下周別無選擇，將一口氣升息4碼。受此影響，美元指數 走強，非美貨幣跌幅擴大。DXY美元指數15日一度上揚0.24%，至109.921。

本輪人民幣匯率下跌始於8月15日中國人民銀行下調中期借貸便利（MLF）公開市場操作的政策利率之際，同時美元指數不斷刷新20年新高。隨著跌破「7」關口，本輪離岸人民幣對美元匯率已經累計下跌超過2,600個基點，跌幅超過3.88％。

人民幣大逃殺，亞幣貶值擋不住。儘管台股昨日小漲作收，新台幣匯率仍在外資匯出與非美貨幣走勢全盤皆墨下續貶，終場貶值4.2分，收在31.13元，連三貶並為三年新低，因市場觀望氣氛濃厚，總成交量萎縮至12.49億美元。

匯銀主管指出，外資昨天賣超台股，並持續匯出約1、2億美元，新台幣匯率最低貶至31.149元，最多貶值6.1分。央行雖照常進場調節，卻也不願逆水行舟，只是適時提供美元流動性，延緩新台幣匯率的貶值速度。預料9月底前，新台幣匯率將持續貶向31.2元，甚至不排除有直奔31.5元關卡的機會。

韓元匯價15日一度貶至0.5%，報1,397.9韓元兌1美元；日圓15日盤中也曾跌0.5%，報143.8日圓兌1美元。鑒於日圓、韓元跌跌不休，日韓貨幣當局都一再發出口頭警告，但日圓仍然連續改寫24年新低，韓元也同樣不斷探底。