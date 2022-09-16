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特斯拉暫停在德設電池廠

編譯葉亭均、季晶晶／綜合報導
特斯拉傳出暫停在德國設廠製造電池的計畫，因為在美國生產電動車和電池可享租稅優惠。 （路透）
特斯拉傳出暫停在德國設廠製造電池的計畫，因為在美國生產電動車和電池可享租稅優惠。 （路透）

特斯拉傳出暫停在德國設廠製造電池的計畫，因為在美國生產電動車和電池可享租稅優惠。另外，特斯拉還傳出正重新評估在中國銷售電動車的方式，並考慮關閉一些設在北京等城市購物商場的展示中心，因為在實施防疫封控措施期間，客流量銳減。

華爾街日報（WSJ）報導，一直想自製電池的特斯拉已經在討論，打算在柏林地區工廠使用的製造設備運往美國。不過德國經濟部長哈貝克15日回應路透時表示，並未聽聞此事。

在美國境內生產更多電池，可能有助特斯拉符合資格，取得「通膨削減法」所提供的額外稅務抵免。根據Bernstein Research分析師，如果電動車的充電電池在美國境內生產和封裝，取得所有的稅務抵免後，製造成本可能下降三分之一以上。通膨削減法也為電動車買主提供7500美元的稅務優惠，只要那些電動車使用的電池符合採購規定。

特斯拉的動向反映出「通膨削減法」重塑電動車產業，加速了留住電池和相關原料供應商的競賽。通膨削減法試圖透過激勵車廠和電池公司投資美國供應鏈、減少對中國的依賴，以縮減美中差距。

目前，在製造電動車用鋰電池方面，美國僅扮演一個相對小的角色，在生產原料和中間成分上，是更小的角色。舉例而言，據Benchmark Mineral Intelligence的數據，中國加工了全球三分之二以上的鎳和鈷，而美國對這兩種礦的加工量僅為1%或更少。

另外，路透報導，特斯拉最新策略調整，將更側重成本更低，同時可提供維修服務的近郊據點。馬斯克曾定下希望改善客戶服務的目標，因為許多客戶抱怨冗長的維修等待時間。

一名消息人士說，特斯拉正尋求在中國增聘技師與其他服務人員。截至15日，特斯拉的中國徵才網頁顯示有300個服務職缺。

特斯拉 電動車 德國

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