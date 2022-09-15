蘋果將在App Store新設廣告版位

CNBC報導，蘋果 13日邀請開發者出席線上會議時，透露計畫最快將於今年年終購物季，在App Store設立新的廣告版位，並鼓勵開發者購買廣告。這個新版位顯示蘋果將大幅擴張廣告業務，拓展營收 。

蘋果近年的廣告庫存主要限制在App Store搜尋欄位的一個單位、以及搜尋結果頁面的一個欄位，不過Mobile Dev Memo founder修佛特（Eric Seufert）引述蘋果傳遞的訊息指出：「隨著新機會來到蘋果搜尋廣告，您今年年終購物季將能在整個App Store推廣您的應用程式（App），帶進更多客戶。」一名收到邀請的開發者也向CNBC證實消息。

蘋果這則訊息並未明確說明新的廣告版位會落在何處，但蘋果7月時曾宣布，計畫在App Store的主頁面「Today」拓展菜單選項，並且在「您可能也喜歡」橫幅下的App產品頁面，新增贊助欄位。

蘋果一名代表表示，蘋果的搜尋廣告提供開發者各種規模的機會，幫助壯大其事業，這些新的版位也立於相同基礎，只會出現App Store批准產品頁面的內容。

近來蘋果的廣告業務已廣受關注。在蘋果財報中，廣告營收和線上訂閱營收、App Store銷售等數字都會被納入服務部門；蘋果去年服務事業營收超過680億美元。

美國銀行分析師莫罕（Wamsi Mohan）7月預估，今年蘋果光是來自蘋果搜尋廣告的廣告營收，可能達到50億美元。