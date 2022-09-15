日央行干預匯市 將面臨哪些挑戰？

日經新聞14日引述未具名消息人士報導，日本 銀行（央行）已向市場參與者進行匯率 查詢（rate check），顯然是因擔憂日圓持續貶值，而在準備干預匯市。除了口頭干預外，日本還有許多選項能抑制日圓暴貶，其中之一就是直接干預匯市，並買進大量日圓。

日本上次執行買進日圓干預是什麼時候？

由於日本經濟重度仰賴出口，向來都只專注在阻升日圓，不干預日圓貶值。因此，日本一直以來很少採取買進日圓干預，上次採取此方法支撐匯率是在1998年，當時亞洲金融危機引發日圓拋售和大量資本外流出日本，再上一次則是在1991-1992年。

什麼原因將促使日本再度買進日圓？

由於要影響龐大全球匯市有其難度，貨幣 干預不僅成本高，而且容易失敗，使其被視為是央行的最後手段。有些決策官員表示，貨幣干預只有在日本面臨「三重威脅」時才會成為選項，也就是要匯市、國內股市和債市同時面臨拋售。

貨幣干預如何運作？

日本政府若要阻升日圓，財務省將會發行短期債券來籌募日圓，再把日圓販售到市場上，以削弱日圓匯價；若是要阻貶日圓，政府就必須將美元外匯存底出售到市場上，以換取日圓。

可能會有哪些挑戰？

買進日圓干預會比出售日圓困難。雖然日本外匯存底高達1.33兆美元，為全球第二高，但若日本政府每次進場都需龐大資金才能影響匯率，如此高的外匯存底也可能快速縮水。這代表著日本政府能持續買進日圓的時間有限，不像出售日圓可以一直發債。

日本進行貨幣干預也需得到其他七大工業國集團國家的非正式許可，尤其是美國。