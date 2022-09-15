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日銀放話干預 日圓立馬彈升

編譯湯淑君／綜合報導
日本央行14日執行「匯率檢查」，被視為進場干預的前奏曲，日圓隨之挺升。（路透）
日本央行14日執行「匯率檢查」，被視為進場干預的前奏曲，日圓隨之挺升。（路透）

日本經濟新聞報導，日本銀行（央行）14日執行「匯率檢查」（rate check），被視為進場干預的前奏曲，日圓隨之挺升，與市場密切關注的145日圓兌1美元價位漸行漸遠。

日圓在14日亞洲早盤跌到144.96，但日經新聞引述財務大臣鈴木俊一的話說，如果日圓貶勢持續下去，不排除任何選項，包括干預市場。報導傳出後，日圓反彈1.13%至142.96。

日圓若貶破145大關，下一步可能測試曾在1998年觸及的146.78關卡，當時日圓重貶，引發美日聯手干預拉抬日圓。

日圓近來頻頻破底，促使日本官員頻頻向市場喊話，但這些口頭干預始終未能扭轉日圓頹勢。交易員懷疑，任何干預行動都可能無法力挽日圓貶值狂瀾，日本在缺乏美國支持下片面行動尤然。

鈴木俊一說：「如果這情況持續，我們不會排除任何應對的選項。」他的說法呼應外匯事務最高主管官員財務省副大臣神田真人的警告。在媒體追問干預是否可能列入選項時，鈴木俊一給出肯定的答覆。

「匯率檢查」指日銀致電外匯交易商，要求查看日圓兌美元匯價——用意可能是提醒他們避免單向押注。這常發生在匯率波動加劇且口頭干預無效時，不表示即將採取干預行動，但會讓外匯交易商提高警覺。

知情人士透露，在神田真人喊話後，日銀14日確實已致電。在日本，是否干預匯市由財務省決定，央行負責執行實際的買匯或拋匯。

2010年「匯率檢查」報導傳出月餘，日本當局9月才干預市場壓抑日圓；2016年類似報導傳出後，並未付諸行動。

東京Aozora銀行外匯產品經理Akira Moroga表示，「匯率檢查」在一連串口頭警告後接踵而至，不令人意外，「或許是實際干預的前奏曲，卻不可能導致立即行動」，只是「口頭干預的延伸」罷了。

日圓兌美元走勢。(資料來源:彭博資訊)
日圓兌美元走勢。(資料來源:彭博資訊)

日本 匯率 央行

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