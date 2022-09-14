未雨綢繆 彭博:亞洲各國提早囤油

彭博資訊報導，亞洲國家提早囤積骯髒燃油以備冬季發電，因天然氣 短缺使環境問題變成次要考量。

根據能源情報業者Vortexa，日本 8月燃油進口飆升到四年來最高水準，且未來幾個月料將維持在高點，而台灣和孟加拉上月採購數量是一年前的兩倍以上。

最常用在為船舶提供動力的燃油，是公用事業公司在天然氣供應短缺時的備用選項。由於俄羅斯 天然氣出口受限導致價格飆升，今年燃油用量劇增。儘管訂定碳排放淨零目標，但日本和南韓在內的國家都將電力供應安全置於減排之前。

Vortexa資深燃油分析師Roslan Khasawneh說，日本的燃油進口未來幾個月可能保持強勁，台灣、南韓和巴基斯坦在內其他擁有燃油發電能力的亞洲國家，至少會保持目前的海外採購水準。液化天然氣短缺，公用事業公司求助的不僅止於燃油。身為全球第二大天然進口國的日本，做成任何減少採購俄羅斯天然氣的決定，都可能進一步增加對燃油和其他天然氣替代品的需求。

史坦普分析師JY Lim說，「至少到2023年初，亞洲燃油發電需求會因液化天然氣價格居高不下獲得支撐」。日本低硫燃油，以及巴基斯坦和孟加拉國的高硫燃油尤其如此。