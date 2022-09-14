歐盟27國訂緊急能源措施

歐盟執委會正草擬一項緊急能源方案，設法抑制飆漲的天然氣和電價，預料14日公布精簡版計畫。（路透）

歐盟 各國的能源首長預計在30日能源會議設法通過一項全歐盟通用的緊急能源措施，設法抑制飆漲的天然氣 和電價，而歐盟執委會主席范德賴恩預料在14日率先公布精簡版計畫。

歐盟執委會正草擬這項緊急能源方案，目標是減輕能源成本高漲對民眾和企業的衝擊，畢竟這項成本已助長通膨竄升至數十年來新高、打擊工業活動，甚至使家庭在入冬前就收到高額電費帳單。

范德賴恩預料在14日談話中公布五大點計畫，為接下來到月底的兩周密集磋商揭開序幕，屆時歐盟27個成員國將設法修改計畫內容，變成方便他們一致通過並且入法的提案。

路透根據看到的草案報導，這項計畫將對非燃氣發電業者的售電收入訂定上限，並對化石燃料公司課徵超額利潤稅。政府再利用這些稅金幫助消費者和企業支應高額的電費帳單。

消息人士透露，歐盟執委會擬對石油、天然氣、煤炭和精煉等相關企業的超額利潤課徵至少33%的暫時稅。為降低用電需求，執委會訂下目標，欲使整體用電量減少10%，並在特定用電高峰時段，強制規定將用電需求降低5%。最終數字須先經過執委會同意，再徵求歐盟各國同意。

與此同時，摩根史坦利（大摩）和瑞銀都以經濟衰退為由，調降布蘭特原油的短期價格展望。大摩將第3季的原油價 格下修至每桶98美元，第4季調降5美元至每桶95美元，並認為明年油價仍將維持在每桶100美元以上。

而瑞銀則將今年底的油價調降15美元至每桶110美元，因中國實施防疫封控措施，加上俄油出口量仍維持在高檔，大批原油仍銷往義大利等歐洲國家。

滙豐銀行的分析師也調降油價的預測，原因是衰退風險和各國收緊貨幣政策，料將影響需求。

此外，滙豐的分析師也認為，美元走強和中國的封控措施將持續抑制原油需求。