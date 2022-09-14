英特爾CEO：市占持續流失

英特爾遭遇勁敵超微競爭，市占率節節下滑，英特爾執行長基辛格坦言，英特爾未來幾年市占率可能持續流失，最快2026年才能扭轉頹勢。超微是台積電 第二大客戶，業界看好，超微持續擴張市占，將推升台積電先進製程訂單動能。

綜合外電報導，基辛格出席Evercore ISI TMT高峰會時，釋出以上訊息。基辛格並透露，近期PC市場發生「巨大變化」，不僅影響英特爾的業務，也衝擊其他科技公司營運，英特爾也因自身產品執行問題，導致上季財報表現不佳。

談到與超微的競爭，基辛格不諱言：「競爭對手（超微）已經做得很好了」，英特爾仍處於10奈米對抗5奈米製程節點的技術上劣勢，當前公司最重要的任務是盡快推出新產品，與對手抗衡。英特爾已擘畫一系列新產品藍圖，基辛格坦言，英特爾2023年至2024年仍將面臨市占持續流失的問題，預估最快2025年，英特爾才有望藉新產品提升競爭力，並在2026年扭轉市占率跌勢。

對於基辛格的談話，英特爾表示旗下第12代Core處理器正為桌機和筆電市場設下新的效能標準，英特爾今後積極的產品規畫，將繼續為客戶提供領先業界的解決方案，同時搭配英特爾的IDM 2.0策略及所提供的競爭優勢，有信心未來幾年內維持並擴大市占。

法人認為，基辛格透露未來幾年市占率將持續遭超微侵蝕，由於超微是台積電第二大客戶，超微市占擴張，未來對台積電的先進製程需求量將持續擴大，有利台積電訂單動能。超微先前已公開多次提及和台積電在多項新伺服器晶片 的合作，如「Milan」採7奈米製程，以及「Genoa」以及「Bergamo」晶片採5奈米家族製程等。

研究機構分析，台積電2021年客戶結構中，超微貢獻營收 約9.2%，居第二大，英特爾則貢獻7.2%，為第六大。法人推估，超微今年有望續居台積電第二大客戶，僅次於蘋果。

面對超微來勢洶洶，英特爾強調，公司致力於驅動產品的領導地位並履行客戶承諾，首要任務是提供客戶具備領先地位的產品，為了達成這項工作，英特爾正投資先進的製程和封裝技術。

，並橫跨架構、軟體、封裝、安全、記憶體和互連技術等多方面實現創新，也因此在提供產品的策略上，具有靈活性和選擇性，英特爾有信心能夠在今日以及未來供應領先業界的產品，儘管市場上有著競爭態勢，客戶仍會選擇英特爾。