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全球抗疫支出 爆嚴重後遺症

編譯林聰毅／綜合外電

世界各地經濟學家大致同意，新冠肺炎疫情期間確實需要採取大規模、快速的政策反應，以避免全球經濟陷入蕭條。但他們另一個共識是，這些救助措施確實留下了嚴重的後遺症。

根據路透報導，從國際貨幣基金（IMF）等全球組織到布魯金斯學會等智庫的研究都指出，疫情時代支出的後遺症正在構成新的經濟風險，包括從全球通膨到開發中國家的利率和匯率衝擊風險，以及從對象錯誤的支出到美國債務上升等等。

上個月在傑克森洞年會上，IMF第一副總裁高萍娜和國際清算銀行總經理卡斯騰斯警告說，通膨上漲可能證明難以消除，全球將面臨一個物價和金融市場波動的時代。

布魯金斯學會指出，美國政府約5兆美元的支出可能是矯枉過正，且加劇了聯準會目前正在持續對抗的通膨。若要控制盤旋在40年高點的通膨，美國失業率增幅恐需遠高於預期。此外，在聯準會大幅升息後，由美元飆升引發的全球衝擊已開始顯現。

前IMF首席經濟學家、現任柏克萊加州大學教授奧伯斯菲爾德和普林斯頓大學周浩南（Haonan Zhou，音譯）在研論文中說，聯準會決意壓低通膨，再加上美元持續升值，可能導致許多開發中國家面臨更嚴重的債務問題。

聯準會 疫情 加州大學

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