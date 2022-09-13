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GDP不如預期 英年底恐陷經濟衰退

編譯洪啟原／綜合報導
英國央行8月預估，英國經濟將在年底陷入衰退。(歐新社資料照片)
英國央行8月預估，英國經濟將在年底陷入衰退。(歐新社資料照片)

英國7月經濟成長步調不如預期，跡象顯示物價飆升的壓力持續發威，影響國內發電量和營建業景氣。英國央行（BoE）日前已預估，受能源價格飆漲拖累，英國經濟今年底可能陷入衰退，2024年初才會恢復成長。

英國國家統計局（ONS）12日公布，7月國內生產毛額（GDP）月增0.2%，儘管比6月的下滑0.6%改善，但低於經濟學家預估的成長0.4%；到7月截止的三個月，GDP與之前三個月持平，成長陷入停滯。

英國發電成本急升，至7月止的一年來電價已暴漲54%，迫使新任首相特拉斯上周宣布設定國內能源價格上限。該政策雖降低英國經濟受重創風險，但代價是須從已吃緊的公共財政再擠出1000億英鎊資金（1160億美元），甚至更多。ONS談到發電量下滑時說，有跡象顯示，消費者行為正發生轉變，且用電需求下滑，以因應電價上漲。

英國央行8月預估，英國經濟將在年底陷入衰退，直到2024年初才能脫離衰退，主要因能源價格飆漲正衝擊民眾的生活水準。外界預期央行將在22日例行會議宣布升息，尋求抑制飆破10%的通膨。

另一項貿易數據則顯示物價飆升的影響，例如7月進口燃料價值高達110億英鎊，並占同期所有進口貨物價值比重達21%，同樣締造歷史紀錄。

英國 央行 特拉斯

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